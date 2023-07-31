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Стало известно, каким территориям в Ростовской области угрожают пожары

31 июля 2023, 08:34
Фото: 1MI
Стало известно, каким территориям в Ростовской области угрожают пожары
В Ростовской области в ближайшее время прогнозируют чрезвычайную пожароопасность в нескольких районах, сообщили в региональном УМЧС.

Предупреждение распространяется на 31 июля и 1 августа. Это касается Орловскийого, Зимовниковского и Дубовского районов.

«В эти периоды прогнозируют чрезвычайную пожароопасность пятого класса. Соблюдайте правила пожарной безопасности», — призвали местных жителей.

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Добавим, что в ближайшие дни в регионе будет сохраняться жаркая погода, температура может подняться до 34 градусов. В середине недели синоптики обещают дожди.

Ранее дорожники рассказали, как борются с адской жарой на М-4 «Дон» в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Пожары#Чрезвычайная пожароопасность#Орловский район#Зимовниковский район#Дубовский район#Правила пожарной безопасности#Жаркая погода#Температура#Дожди#М-4 «Дон»
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