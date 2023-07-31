Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Предупреждение распространяется на 31 июля и 1 августа. Это касается Орловскийого, Зимовниковского и Дубовского районов.
«В эти периоды прогнозируют чрезвычайную пожароопасность пятого класса. Соблюдайте правила пожарной безопасности», — призвали местных жителей.
Добавим, что в ближайшие дни в регионе будет сохраняться жаркая погода, температура может подняться до 34 градусов. В середине недели синоптики обещают дожди.
Ранее дорожники рассказали, как борются с адской жарой на М-4 «Дон» в Ростовской области.