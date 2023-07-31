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Стало известно, когда пройдут дожди в начале августа в Ростове-на-Дону

31 июля 2023, 05:21
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в начале августа ожидается дождливая и жаркая погода, сообщили в Гидрометцентре.

В понедельник и вторник в городе будет облачно, воздух прогреется до 34 градусов. В среду, 2 августа, начнутся дожди, которые продолжатся и в четверг.

Средняя температура в этот период составит 32 градуса. Осадки должны прекратиться в пятницу, а столбики термометров покажут 34 градуса.

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К субботе начнется настоящая жара с температурой 37 градусов, но будет облачно. В воскресенье ожидаются аналогичные погодные условия.

Напомним, что Ростов-на-Дону оказался самым дождливым городом России в 2023 году.

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