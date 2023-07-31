Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
В понедельник и вторник в городе будет облачно, воздух прогреется до 34 градусов. В среду, 2 августа, начнутся дожди, которые продолжатся и в четверг.
Средняя температура в этот период составит 32 градуса. Осадки должны прекратиться в пятницу, а столбики термометров покажут 34 градуса.
К субботе начнется настоящая жара с температурой 37 градусов, но будет облачно. В воскресенье ожидаются аналогичные погодные условия.
Напомним, что Ростов-на-Дону оказался самым дождливым городом России в 2023 году.