Цены на курицу в Ростовской области побили исторический рекорд в июле 2023 года

Сейчас эксперты утверждают, что цены на курицу могут продолжить расти. Портал Forbes со ссылкой на президента консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберта Давлеева рассказал, что основной причиной роста цен стали сезонные факторы, а также увеличение расходов на корм, оборудование, ветеринарные препараты и расходники, вызванного санкциями. Однако, по мнению Давлеева, сравнение цен нужно проводить с учетом инфляции и обесцениванием рубля относительно других валют, которые также повлияли на стремительный рост стоимости мяса птицы в 2023 году.