Цены на курицу в Ростовской области побили исторический рекорд в июле 2023 года

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В конце июля Росстат объявил, что рост цен на курицу достиг рекордного показателя в 196,93 рубля за килограмм. В Ростовской области средний уровень цен зафиксировался на отметке 193,35 рубля за килограмм охлажденной и мороженой курицы, при этом ростовчанам в среднем покупка курицы обходится в 195,74 рубля за килограмм.
Согласно данным Ростовстата, еще в конце января 2023 года средняя цена на мясо курицы составляла 165,75 рубля за килограмм.
Рост средней цены составил практически 30 рублей с начала года. Для сравнения, согласно данным системы ЕМИСС, с января 2020 до января 2023 года цена на курицу выросла примерно на 35 рублей — со 140,68 до 176,25 рубля за килограмм.
При этом в сетевых магазинах Ростовской области тушку бройлера можно приобрести по цене от 169 до 189 рублей за килограмм, а вот на рынках и в отдельных мясных лавках цены выше — от 195 до 250 рублей за килограмм.
Сейчас эксперты утверждают, что цены на курицу могут продолжить расти. Портал Forbes со ссылкой на президента консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберта Давлеева рассказал, что основной причиной роста цен стали сезонные факторы, а также увеличение расходов на корм, оборудование, ветеринарные препараты и расходники, вызванного санкциями. Однако, по мнению Давлеева, сравнение цен нужно проводить с учетом инфляции и обесцениванием рубля относительно других валют, которые также повлияли на стремительный рост стоимости мяса птицы в 2023 году.
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