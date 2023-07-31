Для туристов здесь есть палаточный городок на побережье Цимлянского водохранилища. Расположен он в месте массового отдыха «Клинки». Доступен он с конца мая до середины сентября. Здесь можно поплавать на лодке, посозерцать природу, понаблюдать за птицами, а можно с ветерком порассекать по водной глади на гидроцикле, а также на водных аттракционах практически как на курортах юга России.