Уникальный источник в Подмосковье с именем «Иорданка» обладает способностью лечить?

Источник был обнаружен еще в середине 19 века, и с тех пор он стал объектом особого внимания для множества паломников и почитателей таинственных сил природы. Местные жители считают воду из этого родника священной и способной принести благополучие и исцеление, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».