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Уникальный источник в Подмосковье с именем «Иорданка» обладает способностью лечить?

31 июля 2023, 16:00
В Подмосковье располагается удивительный родник с названием «Иорданка», который, согласно древним поверьям и местным жителям, обладает уникальной способностью излечивать любые болезни. Об этом интересном источнике рассказала известная эзотерик Марина Грауденш.

Источник был обнаружен еще в середине 19 века, и с тех пор он стал объектом особого внимания для множества паломников и почитателей таинственных сил природы. Местные жители считают воду из этого родника священной и способной принести благополучие и исцеление, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Эзотерик Марина Грауденш подчеркнула, что такое особое свойство у воды возникает, когда источник находится вблизи церкви или храма, воздвигнутого на энергетически сильном месте. Согласно ее словам, святые являются проводниками людей к местам, где должны быть построены церкви, и именно там вода из родников приобретает свою особенную силу.

Возле «Иорданки» в 1795 году была возведена церковь Преображения Господня, что лишний раз подтверждает священность источника. Грауденш утверждает, что вода из этого родника способна обновить дух и ум человека, а также помочь избавиться от стресса и негативных влияний.

Она также подчеркивает, что эффективность лечения талдомской водой зависит от веры и молитвы. Эзотерик утверждает, что болезни формируются на энергетических уровнях, прежде чем достигнуть физического тела. Исцеление возможно лишь при понимании причин заболевания, которые часто связаны с негативными мыслями и стрессом.

Таким образом, талдомский родник не только представляет собой уникальный природный объект, но и становится центром внимания благодаря своим загадочным свойствам, которые, согласно многовековым верованиям, способны помочь в излечении от различных недугов.

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