В Банке ДОМ. РФ с 1 августа снизятся ставки по ИЖС-ипотеке

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Новые ставки начнут действовать с 1 августа и направлены на повышение доступности ИЖС, в том числе с использованием домокомплектов.
До применения скидок при оформлении кредита по программе «Семейная ипотека» будет действовать ставка от 5,3 процента. В ДФО для семей с детьми ипотечная ставка составит от 4,3 процента. В рамках программы «Льготная на новостройки» предусмотрена ставка от 7,3 процента, а для ИТ-ипотеки — от 4,4 процента. Данные ставки действуют при дистанционном подтверждении дохода заемщика посредством выписки, предоставленной Социальным фондом России.
«Мы постоянно улучшаем условия ипотеки в сегменте ИЖС, чтобы процесс покупки частного дома был таким же прозрачным и доступным, как и в случае с квартирой. Особое внимание уделяем готовым домокомплектам с более высокой ликвидностью и меньшими рисками при строительстве — это позволяет нам дополнительно снижать ипотечные ставки еще на полпроцента», — рассказал зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
В Банке ДОМ.РФ ставки дополнительно будут уменьшены на 0,5 п. п. с учетом применения скидки на домокомплекты или на возведение дома при заключении договора подряда с использованием эскроу-счетов. Также предусмотрено дополнительное снижение ставки на 0,2 п. п. при перечислении зарплаты на карту банка. Таким образом, минимальная ставка по «Семейной ипотеке» составит 4,6 процента (для регионов ДФО — 3,6 процента), по «Льготной на новостройки» — 6,6 процента, по ипотеке для специалистов, которые работают в сфере информационных технологий, минимальная ставка составит 3,7 процента.
Для получения скидки нужно подать заявку на ипотеку до 14 сентября 2023 года. Договор на получение займа можно заключить в течение трех месяцев после одобрения.