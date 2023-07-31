В Банке ДОМ. РФ с 1 августа снизятся ставки по ИЖС-ипотеке

В Банке ДОМ.РФ ставки дополнительно будут уменьшены на 0,5 п. п. с учетом применения скидки на домокомплекты или на возведение дома при заключении договора подряда с использованием эскроу-счетов. Также предусмотрено дополнительное снижение ставки на 0,2 п. п. при перечислении зарплаты на карту банка. Таким образом, минимальная ставка по «Семейной ипотеке» составит 4,6 процента (для регионов ДФО — 3,6 процента), по «Льготной на новостройки» — 6,6 процента, по ипотеке для специалистов, которые работают в сфере информационных технологий, минимальная ставка составит 3,7 процента.