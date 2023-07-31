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В части Ростова-на-Дону отключат холодную воду с 1 августа

31 июля 2023, 10:18
Фото: 1MI
В части Ростова-на-Дону отключат холодную воду с 1 августа
В Ростове-на-Дону с 1 по 2 августа запланированы отключения холодной воды на нескольких улицах, сообщили в городской администрации.

С 8:30 1 августа до 8:00 2 августа на пересечении улицы 28-я Линия с Ереванской планируется провести работы по замене водопроводной линии. В связи с этим отключат холодную воду на нескольких улицах.

В период проведения работ будет прекращено холодное водоснабжение от площади Толстого до 30-й Линии и от улицы Вити Черевичкина до Комсомольской.

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«Для выполнения данных работ будут задействованы две аварийные бригады, состоящие из восьми специалистов, а также шесть единиц автоспецтехники», — прокомментировали в администрации.

Ранее река в Ростовской области перекрасилась в розовый цвет и появилась вонь.

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