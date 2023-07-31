Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
С 8:30 1 августа до 8:00 2 августа на пересечении улицы 28-я Линия с Ереванской планируется провести работы по замене водопроводной линии. В связи с этим отключат холодную воду на нескольких улицах.
В период проведения работ будет прекращено холодное водоснабжение от площади Толстого до 30-й Линии и от улицы Вити Черевичкина до Комсомольской.
«Для выполнения данных работ будут задействованы две аварийные бригады, состоящие из восьми специалистов, а также шесть единиц автоспецтехники», — прокомментировали в администрации.
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