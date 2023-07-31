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В Краснодаре нашли водителя, который прокатил на крыше авто обнаженную девушку

31 июля 2023, 13:27
Фото: pxhere.com
В Краснодаре нашли водителя, который прокатил на крыше авто обнаженную девушку
В Краснодаре оштрафуют и арестуют компанию, устроившую дрифт и прокатившую на крыше автомобиля обнаженную девушку, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В понедельник, 31 июля, Интернет буквально заполнили видео из Краснодарского края. Автомобилисты и случайные прохожие запечатлели на камеры автомобиль, который ехал по улицам Краснодара и Сочи с девушкой, облаченной лишь в нижнее белье. На некоторых видео девушка даже осталась топлес, танцуя тверк на капоте одного из автомобилей. После к компании присоединился еще один водитель, который устроил дрифт на ночных улицах, сопровождая автомобиль с эффектной танцовщицей.

После к компании присоединился еще один водитель, который устроил дрифт на ночных улицах, сопровождая автомобиль с эффектной танцовщицей.
Видео: ТГ Типичный Краснодар
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Им оказался 22-летний житель Сочи.
Видео: ТГ Типичный Краснодар

Уже днем портал «АиФ — Кубань» со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщил, что правоохранителям удалось найти и оштрафовать водителя автомобиля, который вез обнаженную девушку на крыше своего транспортного средства. Им оказался 22-летний житель Сочи. Кроме того, по данным СМИ, все члены компании, включая танцовщицу, выплатят штрафы в размере до 12 тысяч рублей за нарушение общественного порядка, перевозку пассажиров вне кабины, повреждение дорожной разметки и драку на улице Ейское шоссе, также им грозит арест сроком до 12 суток.

Ранее в Ростове автомобилисты устроили ожесточенную драку из-за конфликта на дороге.

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