В Краснодаре нашли водителя, который прокатил на крыше авто обнаженную девушку

Уже днем портал «АиФ — Кубань» со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщил, что правоохранителям удалось найти и оштрафовать водителя автомобиля, который вез обнаженную девушку на крыше своего транспортного средства. Им оказался 22-летний житель Сочи. Кроме того, по данным СМИ, все члены компании, включая танцовщицу, выплатят штрафы в размере до 12 тысяч рублей за нарушение общественного порядка, перевозку пассажиров вне кабины, повреждение дорожной разметки и драку на улице Ейское шоссе, также им грозит арест сроком до 12 суток.