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В ООН отказались обсуждать теракт в Таганроге 28 июля

31 июля 2023, 14:14
Фото: pxhere.com
В ООН отказались обсуждать теракт в Таганроге 28 июля
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не стало комментировать падение обломков ракеты на Таганрог Ростовской области, сообщают СМИ.

Напомним, что вечером, 28 июля, российская система ПВО сбила украинскую ракету, но обломки упали на город. Ранения получили 22 человек, в том числе несовершеннолетний.

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Теперь представитель УВКПЧ в разговоре с РИА «Новости» не стал комментировать произошедшее и добавил, что мирные жители не должны быть целью нападений. По его словам, стороны конфликта должны предпринимать все меры предосторожности.

Добавим, что в России по факту совершенного киевским режимом теракта возбудили уголовное дело. Сейчас в городе продолжаются работы по разбору завалов.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Атаки ВСУ ракетами в Таганроге и Азове 28 июля#Происшествие#Теракт#Таганрог#Украина#Россия#ПВО#Мирные жители#Ранения#Обломки#Нападения#Стороны конфликта#Меры предосторожности#Киевский режим#Уголовное дело
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