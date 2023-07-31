Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Напомним, что вечером, 28 июля, российская система ПВО сбила украинскую ракету, но обломки упали на город. Ранения получили 22 человек, в том числе несовершеннолетний.
Теперь представитель УВКПЧ в разговоре с РИА «Новости» не стал комментировать произошедшее и добавил, что мирные жители не должны быть целью нападений. По его словам, стороны конфликта должны предпринимать все меры предосторожности.
Добавим, что в России по факту совершенного киевским режимом теракта возбудили уголовное дело. Сейчас в городе продолжаются работы по разбору завалов.