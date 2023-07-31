Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник, 31 июля, новая рабочая неделя встретит ростовчан и жителей Таганрога тридцатиградусной жарой и ясной солнечной погодой без каких-либо осадков.
Так в Ростове в понедельник воздух прогреется до +32 градусов, и даже ночью столбики термометров не опустятся ниже +21 градуса. В Таганроге 31 июля ожидается аналогичная погода с температурой воздуха +31 градус днем и +21 градус ночью.
До конца недели температура будет колебаться в пределах двух-трех градусов, однако уже с пятницы, 4 августа, регион накроет жара, и воздух начнет прогреваться до +38-40 градусов.
Кроме того, в течение всей недели в Ростове и Таганроге будет держаться достаточно высокий ультрафиолетовый индекс — восемь баллов, а потому дончанам следует сократить время пребывания на улице в полуденный зной и использовать солнцезащитные средства.
Ранее синоптики рассказали, когда дончанам следует готовиться к сорокаградусной жаре.