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В Ростове и Таганроге ожидается тридцатиградусная жара и палящее солнце

31 июля 2023, 11:52
Фото: pxhere.com
В Ростове и Таганроге ожидается тридцатиградусная жара и палящее солнце
В Ростове и Таганроге 31 июля ожидается жаркая и ясная погода с температурой воздуха до +32 градусов, об этом сообщили в Гидрометцентре.

Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник, 31 июля, новая рабочая неделя встретит ростовчан и жителей Таганрога тридцатиградусной жарой и ясной солнечной погодой без каких-либо осадков.

Так в Ростове в понедельник воздух прогреется до +32 градусов, и даже ночью столбики термометров не опустятся ниже +21 градуса. В Таганроге 31 июля ожидается аналогичная погода с температурой воздуха +31 градус днем и +21 градус ночью.

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До конца недели температура будет колебаться в пределах двух-трех градусов, однако уже с пятницы, 4 августа, регион накроет жара, и воздух начнет прогреваться до +38-40 градусов.

Кроме того, в течение всей недели в Ростове и Таганроге будет держаться достаточно высокий ультрафиолетовый индекс — восемь баллов, а потому дончанам следует сократить время пребывания на улице в полуденный зной и использовать солнцезащитные средства.

Ранее синоптики рассказали, когда дончанам следует готовиться к сорокаградусной жаре.

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