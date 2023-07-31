rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:48

Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

Изображение материала

В Ростове на Аллее Роз до 3 августа прекратил работу светомузыкальный фонтан

31 июля 2023, 15:48
Фото: 1MI
В Ростове на Аллее Роз до 3 августа прекратил работу светомузыкальный фонтан
В Ростове забившийся посторонними предметами светомузыкальный фонтан закрыли на техобслуживание, об этом сообщили в администрации города.

В понедельник, 31 июля, в Ростове начались работы по приведению в порядок светомузыкального фонтана на Аллее Роз, расположенному на Коммунистическом проспекте, 25/4. Согласно данным администрации, 27 июля у фонтана обнаружили засор в системах фильтрации воды — там находились посторонние предметы.

В Ростове-на-Дону возле музыкального театра появятся сухие фонтаны в 2024 году
Узнать подробнее

Теперь фонтан закрыли на техобслуживание, рабочим предстоит очистить систему фильтрации, а также обеспечить подачу очищенной воды в фонтан. Работы запланировано закончить в четверг, 3 августа.

Напомним, годом ранее фонтан уже проходил техобслуживание после того, как ростовчане выбрасывали в него косточки от черешни, пакеты и даже детские носочки.

Ранее жители сообщили, что вода светомузыкального фонтана на Аллее Роз приобрела зеленый цвет.

Читайте также:
В Ростове на три дня отключат светомузыкальный фонтан на Аллее с 6 сентябряЖителям Ростова запретили купаться, танцевать и есть черешню в фонтане на Аллее РозПроработал неделю: ростовчане забили мусором и грязными носками фонтан на Аллее Роз
#Надежда Пустяк#Происшествие#Фонтан#Фонтаны в Ростове#Парк#Технические работы#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Власти Волгодонска назвали причину взрыва и уничтожения гаражей 31 июля
Сегодня, 13:29
Цены на курицу в Ростовской области побили исторический рекорд в июле 2023 года
Сегодня, 15:28
В Таганроге из-за украинских ракет пришлось эвакуировать экспонаты музея
Сегодня, 14:41
Десятки трупов голубей обнаружили на улице в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:17
Хакер рассказал, почему ростовчанам стоит перестать пользоваться IPhone
Сегодня, 13:12
Как почетный гражданин Ростова Тер-Абрамиан издавал «Донскую пчелу» и строил бани
Сегодня, 07:29