В понедельник, 31 июля, в Ростове начались работы по приведению в порядок светомузыкального фонтана на Аллее Роз, расположенному на Коммунистическом проспекте, 25/4. Согласно данным администрации, 27 июля у фонтана обнаружили засор в системах фильтрации воды — там находились посторонние предметы.