Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
В понедельник, 31 июля, в Ростове начались работы по приведению в порядок светомузыкального фонтана на Аллее Роз, расположенному на Коммунистическом проспекте, 25/4. Согласно данным администрации, 27 июля у фонтана обнаружили засор в системах фильтрации воды — там находились посторонние предметы.
Теперь фонтан закрыли на техобслуживание, рабочим предстоит очистить систему фильтрации, а также обеспечить подачу очищенной воды в фонтан. Работы запланировано закончить в четверг, 3 августа.
Напомним, годом ранее фонтан уже проходил техобслуживание после того, как ростовчане выбрасывали в него косточки от черешни, пакеты и даже детские носочки.
Ранее жители сообщили, что вода светомузыкального фонтана на Аллее Роз приобрела зеленый цвет.