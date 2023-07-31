В Ростове раскрыли контрабанду запрещенных жиросжигателей из Казахстана

Оперативники Ростовской таможни обнаружили в Ростове-на-Дону подозрительное отправление из Казахстана. В посылке находились пять металлических банок с блистерными пластинами на 180 капсул. В ходе химического исследования состава капсул удалось выяснить, что препаратах содержится почти 39,8 грамма сильнодействующего вещества, запрещенного для ввоза в Россию.