В Ростове раскрыли контрабанду запрещенных жиросжигателей из Казахстана

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Оперативники Ростовской таможни обнаружили в Ростове-на-Дону подозрительное отправление из Казахстана. В посылке находились пять металлических банок с блистерными пластинами на 180 капсул. В ходе химического исследования состава капсул удалось выяснить, что препаратах содержится почти 39,8 грамма сильнодействующего вещества, запрещенного для ввоза в Россию.
38-летний получатель посылки рассказал, что приобрел препараты по совету родственника, теперь в отношении дончанина завели уголовное дело о контрабанде сильнодействующих веществ.
Если вина ростовчанина будет доказана, ему грозит от трех до семи лет колонии, а также выплата штрафа в размере до миллиона рублей.
Ранее ростовчанка, желающая сбросить вес, заказала из Казахстана более 2,2 тысячи капсул с опасным веществом.