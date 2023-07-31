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В Ростове раскрыли контрабанду запрещенных жиросжигателей из Казахстана

31 июля 2023, 16:14
Фото: pxhere.com
В Ростове раскрыли контрабанду запрещенных жиросжигателей из Казахстана
В Ростове 38-летнему местный житель стал фигурантом уголовного дела из-за таблеток для похудения, подробности дела рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.

Оперативники Ростовской таможни обнаружили в Ростове-на-Дону подозрительное отправление из Казахстана. В посылке находились пять металлических банок с блистерными пластинами на 180 капсул. В ходе химического исследования состава капсул удалось выяснить, что препаратах содержится почти 39,8 грамма сильнодействующего вещества, запрещенного для ввоза в Россию.

38-летний получатель посылки рассказал, что приобрел препараты по совету родственника, теперь в отношении дончанина завели уголовное дело о контрабанде сильнодействующих веществ.

Фото: Южное таможенное управление

Если вина ростовчанина будет доказана, ему грозит от трех до семи лет колонии, а также выплата штрафа в размере до миллиона рублей.

Ранее ростовчанка, желающая сбросить вес, заказала из Казахстана более 2,2 тысячи капсул с опасным веществом.

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