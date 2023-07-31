Автобус №24 собираются продлить через Темерницкий мост до ТРЦ «Мегамаг», автобус №50 будет выезжать с проспекта Ленина на Михаила Нагибина и поедет к началу проспекта Буденновского и улицы Береговой, из-за чего из маршрута исчезнут остановки у РГУПС и цирка. Сократить планируется маршруты №35 и 42, которые больше не будут ездить к Донскому инфекционному центру. Их заменит новый маршрут №37 с четырьмя большими автобусами.