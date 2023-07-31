Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Со вторника, 1 августа, начнут действовать новые контракты на пассажироперевозки. Портал «Ростовский городской транспорт» напомнил, что главным изменением должны стать автобусы, оборудованные кондиционерами, которые будут работать при увеличении температуры воздуха выше +20 градусов. Кроме того, все автобусы должны быть оборудованы двигателями класса не ниже Евро-4, а водители должны носить форму, состоящую из голубой рубашки и черных брюк.
Сообщается, что изменения в работе коснутся сразу десяти автобусных маршрутов. Маршрут №13 собираются разделить: автобусы №13 будут ходить от улицы Орбитальной к Центральному рынку, а №13А — от СТ «Утро» к Центральному рынку. Участок по улице Береговой к Богатяновскому спуску начнет обслуживать маршрут №76.
Автобус №24 собираются продлить через Темерницкий мост до ТРЦ «Мегамаг», автобус №50 будет выезжать с проспекта Ленина на Михаила Нагибина и поедет к началу проспекта Буденновского и улицы Береговой, из-за чего из маршрута исчезнут остановки у РГУПС и цирка. Сократить планируется маршруты №35 и 42, которые больше не будут ездить к Донскому инфекционному центру. Их заменит новый маршрут №37 с четырьмя большими автобусами.
Автобусы №73 будут перевозить пассажиров дальше «Ленты» — маршрут хотят протянуть до ЖК «Западная резиденция». Изменения планируются и на маршруте №75, вместо Темерницкого моста автобусы будут ехать по улице Московской до Ворошиловского моста. Кроме того, приступят к работе новые маршруты №76 и 84, необходимые жителям новых жилых комплексов на улицах Нансена и Вересаева.
Также в Ростове собираются изменить плановое количество автобусов на маршрутах
№3, 3а, 6, 6а, 7, 13, 16, 21, 25, 27, 29, 32, 35, 42, 44, 45, 47, 49, 55, 56, 64, 68, 70, 77, 78, 80, 83, 90а, 93, 94, 96, 98, 99 — их должно стать меньше, однако на некоторые из них выпустят более вместительные автобусы. Плановый выпуск хотят увеличить для маршрутов №1, 2, 16а, 24, 33, 43, 65, 65а, 74, 82 и 88.