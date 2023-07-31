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В Ростовской области 17 компаний попали в перечень взяткодателей

31 июля 2023, 07:33
Фото: 1MI
В Ростовской области 17 компаний попали в перечень взяткодателей
В реестр взяткодателей попали 17 организаций, которые работают в Ростовской области, сообщают СМИ.

Если компания попадает в этот список, то она в течение двух лет не может участвовать в закупках для госнужд. По информации «Город N», это в том числе коснулось организации «Топ Грейн Л.Т.Д.», которая является крупным экспортером сельхозпродукции.

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Юрист Дарина Просянникова рассказала изданию, этот реестр ведет Генпрокуратура, в него включают компании, которые были привлечены к ответственности за незаконное вознаграждение от имени юрлица. Организации удаляют из этого списка через два года.

Отмечается, что реестр ведут несколько лет и всего в него попали сотни компаний.

Ранее инспектора ДПС в Ростове-на-Дону поймали на взятке в 100 тысяч рублей.

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