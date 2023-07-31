Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Если компания попадает в этот список, то она в течение двух лет не может участвовать в закупках для госнужд. По информации «Город N», это в том числе коснулось организации «Топ Грейн Л.Т.Д.», которая является крупным экспортером сельхозпродукции.
Юрист Дарина Просянникова рассказала изданию, этот реестр ведет Генпрокуратура, в него включают компании, которые были привлечены к ответственности за незаконное вознаграждение от имени юрлица. Организации удаляют из этого списка через два года.
Отмечается, что реестр ведут несколько лет и всего в него попали сотни компаний.
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