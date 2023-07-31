В Ростовской области превышение скорости стало причиной гибели 12 дончан

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
В отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что за июль 2023 года в Ростовской области произошло семь ДТП, причиной которых стал неправильный выбор скорости во время непогоды. Сообщается, что в результате этих ДТП погибли 12 человек.
В ГИБДД призывают донских автомобилистов оставаться внимательными и осторожными на дорогах, а также строго соблюдать ПДД, в том числе выбирать безопасную скорость движения во время непогоды, чтобы не терять контроль над управлением автомобиля и ситуацией на дороге. Кроме того, при снижении видимости во время тумана или ливня водителям рекомендуют сбрасывать скорость и избегать маневров, в безопасности которых они не уверены.
Ранее пьяный школьник устроил ДТП и влетел в забор.