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В Ростовской области превышение скорости стало причиной гибели 12 дончан

31 июля 2023, 14:40
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области превышение скорости стало причиной гибели 12 дончан
В Ростовской области в июле семь аварий закончились летальным исходом из-за превышения скорости в плохую погоду, об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД региона.

В отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что за июль 2023 года в Ростовской области произошло семь ДТП, причиной которых стал неправильный выбор скорости во время непогоды. Сообщается, что в результате этих ДТП погибли 12 человек.

В Ростовской области пьяный школьник устроил ДТП в ночь на 31 июля
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В ГИБДД призывают донских автомобилистов оставаться внимательными и осторожными на дорогах, а также строго соблюдать ПДД, в том числе выбирать безопасную скорость движения во время непогоды, чтобы не терять контроль над управлением автомобиля и ситуацией на дороге. Кроме того, при снижении видимости во время тумана или ливня водителям рекомендуют сбрасывать скорость и избегать маневров, в безопасности которых они не уверены.

Ранее пьяный школьник устроил ДТП и влетел в забор.

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