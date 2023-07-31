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В Ростовской области пьяный школьник устроил ДТП в ночь на 31 июля

31 июля 2023, 11:23
Фото: ГИБДД по РО
В Ростовской области пьяный школьник устроил ДТП в ночь на 31 июля
В Ростовской области пьяный подросток сел за руль машины и спровоцировал автоаварию, сообщили в региональном УГИБДД.

В ночь на понедельник, 31 июля, в поселке Дубы на улице Центральной пьяный водитель автомобиля «ВАЗ 21070» не справился с управлением. Причиной стало превышение скорости, из-за которого машина перевернулась и врезалась в забор.

«В результате ДТП пострадал 14-летний пассажир, его доставили в больницу. Полиция сейчас разбирается в обстоятельствах этой аварии», — сказано в сообщении.

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Добавим, что за рулем автомобиля находился 15-летний подросток. Где он мог взять автомобиль, пока остается загадкой.

Ранее водитель погиб в результате столкновения двух большегрузов под Таганрогом.

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