Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
В ночь на понедельник, 31 июля, в поселке Дубы на улице Центральной пьяный водитель автомобиля «ВАЗ 21070» не справился с управлением. Причиной стало превышение скорости, из-за которого машина перевернулась и врезалась в забор.
«В результате ДТП пострадал 14-летний пассажир, его доставили в больницу. Полиция сейчас разбирается в обстоятельствах этой аварии», — сказано в сообщении.
Добавим, что за рулем автомобиля находился 15-летний подросток. Где он мог взять автомобиль, пока остается загадкой.
Ранее водитель погиб в результате столкновения двух большегрузов под Таганрогом.