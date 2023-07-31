Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
В понедельник, 31 июля, стало известно, что в реестр компаний, замеченных в даче взяток, попали 17 донских организаций.
По данным портала «Город N», компания, попавшая в этот список, в течение двух лет лишается права участия в госзакупках и тендерах. Среди 17 организаций упоминают «Топ Грейн Л.Т.Д.», занятую в сфере экспорта сельхозпродукции.
Юрист Дарина Просянникова сообщила, что составлением списка занимаются сотрудники Генпрокуратуры, которые включают в реестр только те компании, что привлекались за взяточничество от имени юрлица. В настоящий момент в списке находятся несколько сотен компаний.
Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев заявил, что обратится к губернатору Ростовской области Василию Голубеву, чтобы получить деньги для выплаты компенсаций горожанам, пострадавшим из-за взрыва части ракеты 28 июля.
Согласно официальной информации, власти города приняли заявления на получение единовременной выплаты от 108 горожан. Еще 22 человека обратились к властям с заявлениями о получении выплат для возмещения вреда здоровью.
Теперь, по словам Фатеева, местным органам власти придется обратиться за помощью из бюджета региона, чтобы получить необходимые для выплаты средства.
Кроме того, уже 1 августа в Таганроге начнут работы для восстановления дома, пострадавшего из-за удара ракет. Здесь собираются произвести замену окон и дверей.
Одним из главных событий дня также стал взрыв в гаражном кооперативе на проспекте Мира, 15 в Волгодонске. По данным властей, в результате ЧС частичные повреждения получили один автомобиль и восемь гаражей, два из них разрушены,
Сити-менеджер Волгодонска Сергей Макаров рассказал, что в настоящий момент территорию гаражного кооператива оцепили, там ведутся работы по разбору завалов.
Предварительной причиной взрыва назвали неосторожное обращение с бытовым газом, который хранился в пропановом баллоне в одном из гаражей. Сообщается, что владелец гаража находится в подвале.
Местные власти называют произошедшее несчастным случаем и просят жителей сохранять спокойствие.