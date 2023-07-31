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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

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В Ростовской области разбираются с последствиями взрывов в Волгодонске и Таганроге

31 июля 2023, 14:07
Фото: sledcom.ru
В Ростовской области разбираются с последствиями взрывов в Волгодонске и Таганроге
В Ростовской области взрываются гаражи, компании «ловят» на коррупции, а власти ищут деньги для выплат жертвам атаки ракет по Таганрогу.

Подмоченная репутация

В понедельник, 31 июля, стало известно, что в реестр компаний, замеченных в даче взяток, попали 17 донских организаций.

По данным портала «Город N», компания, попавшая в этот список, в течение двух лет лишается права участия в госзакупках и тендерах. Среди 17 организаций упоминают «Топ Грейн Л.Т.Д.», занятую в сфере экспорта сельхозпродукции.

Юрист Дарина Просянникова сообщила, что составлением списка занимаются сотрудники Генпрокуратуры, которые включают в реестр только те компании, что привлекались за взяточничество от имени юрлица. В настоящий момент в списке находятся несколько сотен компаний.

Законная компенсация

Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев заявил, что обратится к губернатору Ростовской области Василию Голубеву, чтобы получить деньги для выплаты компенсаций горожанам, пострадавшим из-за взрыва части ракеты 28 июля.

Согласно официальной информации, власти города приняли заявления на получение единовременной выплаты от 108 горожан. Еще 22 человека обратились к властям с заявлениями о получении выплат для возмещения вреда здоровью.

В Таганроге могут изменить введенные после взрыва границы зоны ЧС
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Теперь, по словам Фатеева, местным органам власти придется обратиться за помощью из бюджета региона, чтобы получить необходимые для выплаты средства.Теперь, по словам Фатеева, местным органам власти придется обратиться за помощью из бюджета региона, чтобы получить необходимые для выплаты средства.
Теперь, по словам Фатеева, местным органам власти придется обратиться за помощью из бюджета региона, чтобы получить необходимые для выплаты средства.
Фото: rostovgazeta.ru

Теперь, по словам Фатеева, местным органам власти придется обратиться за помощью из бюджета региона, чтобы получить необходимые для выплаты средства.

Кроме того, уже 1 августа в Таганроге начнут работы для восстановления дома, пострадавшего из-за удара ракет. Здесь собираются произвести замену окон и дверей.

Осторожно, газ!

Одним из главных событий дня также стал взрыв в гаражном кооперативе на проспекте Мира, 15 в Волгодонске. По данным властей, в результате ЧС частичные повреждения получили один автомобиль и восемь гаражей, два из них разрушены,

Сити-менеджер Волгодонска Сергей Макаров рассказал, что в настоящий момент территорию гаражного кооператива оцепили, там ведутся работы по разбору завалов.

Предварительной причиной взрыва назвали неосторожное обращение с бытовым газом, который хранился в пропановом баллоне в одном из гаражей. Сообщается, что владелец гаража находится в подвале.

Предварительной причиной взрыва назвали неосторожное обращение с бытовым газом, который хранился в пропановом баллоне в одном из гаражей.
Видео: ТГ канал Ростов Новости

Местные власти называют произошедшее несчастным случаем и просят жителей сохранять спокойствие.

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