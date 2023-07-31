В Ростовской области утонул в бассейне оставленный без присмотра двухлетний мальчик

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Сальский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за гибели двухлетнего мальчика в бассейне частного дома.
Следователи сообщили, что в субботу, 29 июля, двухлетний малыш остался без присмотра во дворе частного дома в Сальске и упал в заполненный водой бассейн. Его безжизненное тело спустя время нашли родители. Следователь и криминалист осмотрели место гибели мальчика и назначили судмедэкспертизу.
Следственное управление просит дончан не оставлять детей без присмотра, чтобы избежать трагедии.
Напомним, около недели назад в Ростовской области в один день двое детей утонули в бассейне и ванне у себя дома.