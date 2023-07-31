В Ростовской области утонул в бассейне оставленный без присмотра двухлетний мальчик

Следователи сообщили, что в субботу, 29 июля, двухлетний малыш остался без присмотра во дворе частного дома в Сальске и упал в заполненный водой бассейн. Его безжизненное тело спустя время нашли родители. Следователь и криминалист осмотрели место гибели мальчика и назначили судмедэкспертизу.