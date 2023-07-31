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В Ростовской области утонул в бассейне оставленный без присмотра двухлетний мальчик

31 июля 2023, 16:33
Фото: pxhere.com
В Ростовской области утонул в бассейне оставленный без присмотра двухлетний мальчик
В Ростовской области возбудили уголовное дело из-за гибели маленького мальчика, утонувшего в бассейне без надзора взрослых, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ региона.

Сальский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за гибели двухлетнего мальчика в бассейне частного дома.

Следователи сообщили, что в субботу, 29 июля, двухлетний малыш остался без присмотра во дворе частного дома в Сальске и упал в заполненный водой бассейн. Его безжизненное тело спустя время нашли родители. Следователь и криминалист осмотрели место гибели мальчика и назначили судмедэкспертизу.

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Следственное управление просит дончан не оставлять детей без присмотра, чтобы избежать трагедии.

Напомним, около недели назад в Ростовской области в один день двое детей утонули в бассейне и ванне у себя дома.

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