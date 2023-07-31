Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
В понедельник, 31 июля, во время совещания по вопросам обеспечения безопасности Карелии секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал США и западные страны спонсорами терроризма, отметив роль их помощи киевскому режиму в осуществлении терактов на Крымском мосту, а также других атак беспилотниками по территории России.
Николай Патрушев сослался на американского журналиста Сеймура Херша, который утверждал, опираясь на слова своего источника, что администрация Джо Байдена играла ключевую роль в атаках на Крымский мост, предоставив украинцам не только финансовую помощь, но и собственные технологии и вооружение.
«При координации западных кураторов украинскими спецслужбами осуществляются многочисленные атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов на Москву, Крым, приграничные и иные регионы страны», — добавил Патрушев.