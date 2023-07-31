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В Совбезе РФ обвинили западные страны в атаках БПЛА по Крыму и Ростовской области

31 июля 2023, 12:55
Фото: Mil.gov.ua/cc by 4.0/wikimedia.org
В Совбезе РФ обвинили западные страны в атаках БПЛА по Крыму и Ростовской области
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что последние атаки ВСУ беспилотниками по Крымскому мосту, Ростовской области и Москве осуществили при поддержке США, об этом рассказал портал ТАСС.

В понедельник, 31 июля, во время совещания по вопросам обеспечения безопасности Карелии секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал США и западные страны спонсорами терроризма, отметив роль их помощи киевскому режиму в осуществлении терактов на Крымском мосту, а также других атак беспилотниками по территории России.

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Николай Патрушев сослался на американского журналиста Сеймура Херша, который утверждал, опираясь на слова своего источника, что администрация Джо Байдена играла ключевую роль в атаках на Крымский мост, предоставив украинцам не только финансовую помощь, но и собственные технологии и вооружение.

«При координации западных кураторов украинскими спецслужбами осуществляются многочисленные атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов на Москву, Крым, приграничные и иные регионы страны», — добавил Патрушев.

Напомним, что только за последнюю неделю в Ростовской области упал беспилотник в 10 километрах от Таганрога, а ВСУ ударили по региону ракетами С-200, обе были сбиты российскими системами ПВО.

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