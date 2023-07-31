В понедельник, 31 июля, во время совещания по вопросам обеспечения безопасности Карелии секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал США и западные страны спонсорами терроризма, отметив роль их помощи киевскому режиму в осуществлении терактов на Крымском мосту, а также других атак беспилотниками по территории России.