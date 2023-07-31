В Таганроге из-за украинских ракет пришлось эвакуировать экспонаты музея

Портал 1Rnd со ссылкой на сотрудников Таганрогского художественного музея рассказал, что повреждения получили не только отделения здания, но также экспонаты музея. По словам персонала музея, осколки, разлетевшиеся после взрыва ракеты, причинили ущерб экспонатам, однако список поврежденных предметов сотрудница уточнять не стала. Теперь предметы экспозиции ожидает экспертиза с последующей оценкой ущерба.