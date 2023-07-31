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В Таганроге из-за украинских ракет пришлось эвакуировать экспонаты музея

31 июля 2023, 14:41
Фото: donland.ru
В Таганроге из-за украинских ракет пришлось эвакуировать экспонаты музея
В Таганроге при взрыве украинских ракет пострадали экспонаты художественного музея, подробностями поделились донские СМИ.

Напомним, 28 июля российские системы ПВО сбили ракеты С-200 в небе над Таганрогом. Несмотря на то, что снаряды были ликвидированы, обломки обрушились на город, повредив строения, травмы получили 22 местных жителя.

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Портал 1Rnd со ссылкой на сотрудников Таганрогского художественного музея рассказал, что повреждения получили не только отделения здания, но также экспонаты музея. По словам персонала музея, осколки, разлетевшиеся после взрыва ракеты, причинили ущерб экспонатам, однако список поврежденных предметов сотрудница уточнять не стала. Теперь предметы экспозиции ожидает экспертиза с последующей оценкой ущерба.

Теперь предметы экспозиции ожидает экспертиза с последующей оценкой ущерба.Теперь предметы экспозиции ожидает экспертиза с последующей оценкой ущерба.
Теперь предметы экспозиции ожидает экспертиза с последующей оценкой ущерба.Теперь предметы экспозиции ожидает экспертиза с последующей оценкой ущерба.
Теперь предметы экспозиции ожидает экспертиза с последующей оценкой ущерба.
Фото: Следком по РО

Кроме того, из-за произошедшего музей был вынужден эвакуировать всю коллекцию в другой филиал на время ремонта основного здания. Сроки и финансирование ремонта предстоит определить областным органам власти.

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