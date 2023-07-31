После этого Фатеев подписал постановление о введении режима ЧС и проведении аварийно-восстановительных работ. Границы ЧС проходят через переулки Лермонтовский, Антона Глушко, Итальянский, Лермонтовский, Мечниковский, а также улицу Фрунзе.