Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Напомним, что на город рухнули обломки сбитой системой ПВО украинской ракеты. Из-за этого пострадали 22 человека и оказались повреждены несколько зданий.
После этого Фатеев подписал постановление о введении режима ЧС и проведении аварийно-восстановительных работ. Границы ЧС проходят через переулки Лермонтовский, Антона Глушко, Итальянский, Лермонтовский, Мечниковский, а также улицу Фрунзе.
«Комиссия продолжает свою работу, в связи с этим адресный перечень зоны границ ЧС может быть дополнительно скорректирован», — уточнил Фатеев.
Напомним, что по факту совершенного теракта возбудили уголовное дело.