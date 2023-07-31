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В Таганроге могут изменить введенные после взрыва границы зоны ЧС

31 июля 2023, 10:21
Фото: ТГ канал Андрея Фатеева
В Таганроге могут изменить введенные после взрыва границы зоны ЧС
В Таганроге могут поменять границы зоны ЧС, которую ввели после взрыва в центре города, сообщил сити-менеджер Андрей Фатеев.

Напомним, что на город рухнули обломки сбитой системой ПВО украинской ракеты. Из-за этого пострадали 22 человека и оказались повреждены несколько зданий.

После этого Фатеев подписал постановление о введении режима ЧС и проведении аварийно-восстановительных работ. Границы ЧС проходят через переулки Лермонтовский, Антона Глушко, Итальянский, Лермонтовский, Мечниковский, а также улицу Фрунзе.

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«Комиссия продолжает свою работу, в связи с этим адресный перечень зоны границ ЧС может быть дополнительно скорректирован», — уточнил Фатеев.

Напомним, что по факту совершенного теракта возбудили уголовное дело.

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