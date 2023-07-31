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В центре Ростова-на-Дону с 5 августа ограничат движение автомобилей

31 июля 2023, 07:30
Фото: 1MI
В центре Ростова-на-Дону с 5 августа ограничат движение автомобилей
В Ростове-на-Дону с 5 августа запретят остановку и стоянку транспорта в центре города, сообщили в департаменте автодорог донской столицы.

Новые меры позволят повысить пропускную способность, но для этого запретят остановку и стоянку автомобилей. Это касается проспекта Соколова от Большой Садовой до Соколова, 24.

По информации департамента, новая схема позволит повысить безопасность дорожного движения.

В историческом центре Ростова-на-Дону ограничили движение до 25 августа
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Кроме того, в городе будет ограничено движение автомобилей по улице Менжинского в районе строения №2 с 1 августа по 9 сентября.

Ранее в историческом центре Ростова-на-Дону ограничили движение до 25 августа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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