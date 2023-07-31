Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Новые меры позволят повысить пропускную способность, но для этого запретят остановку и стоянку автомобилей. Это касается проспекта Соколова от Большой Садовой до Соколова, 24.
По информации департамента, новая схема позволит повысить безопасность дорожного движения.
Кроме того, в городе будет ограничено движение автомобилей по улице Менжинского в районе строения №2 с 1 августа по 9 сентября.
Ранее в историческом центре Ростова-на-Дону ограничили движение до 25 августа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.