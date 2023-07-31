В центре Ростова под колеса иномарки попал 23-летний мужчина

По предварительной информации, 22-летний водитель Renault Logan ехал по Большой Садовой от Кировского к Театральному проспекту и сбил 23-летнего мужчину, который решил перейти дорогу в неустановленном месте, несмотря на пешеходный переход, расположенный в зоне видимости.