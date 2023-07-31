В центре Ростова под колеса иномарки попал 23-летний мужчина

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
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В понедельник, 31 июля, в 11.20 мск в Ростове на улице Большой Садовой произошла авария с участием пешехода и иномарки.
По предварительной информации, 22-летний водитель Renault Logan ехал по Большой Садовой от Кировского к Театральному проспекту и сбил 23-летнего мужчину, который решил перейти дорогу в неустановленном месте, несмотря на пешеходный переход, расположенный в зоне видимости.
В результате аварии пешеходу потребовалась помощь врачей — его доставили в медучреждение. Теперь полиции предстоит выяснить обстоятельства аварии.
Ранее в Ростовской области водитель легкового автомобиля погиб в ДТП с военным грузовиком.