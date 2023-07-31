Валерий Лимаренко: масштабные задачи стоят перед строителями Сахалина и Курил

Отметим, что островной регион уже второй год подряд показывает мощный результат в строительстве, вводя по 500 тысяч «квадратов» жилья (это примерно 7 тысяч квартир). Важным фактором является то, что третья часть от этого количества — социальное и арендное жильё. Эти квартиры выделяют для тех, кто нуждается в расселении из аварийного фонда, специалистам, которые приезжают работать на Сахалин и Курилы.