«Владелец гаража, который был в эпицентре взрыва, находится в подвале. Версия на сегодня одна: неосторожное обращение с бытовым газом, так как соседи заявили, что у него был пропановый баллон», — рассказал Макаров изданию «Волгодонск.Про».