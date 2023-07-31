Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Взрыв прогремел утром в понедельник, 31 июля, из-за чего оказались повреждены восемь гаражей и один автомобиль. В данный момент территория оцеплена и проводится работу по разбору завалов.
«Владелец гаража, который был в эпицентре взрыва, находится в подвале. Версия на сегодня одна: неосторожное обращение с бытовым газом, так как соседи заявили, что у него был пропановый баллон», — рассказал Макаров изданию «Волгодонск.Про».
Он добавил, что взрывных устройств обнаружено не было. Глава администрации назвал случившееся несчастным случаем и призвал горожан соблюдать спокойствие.
Ранее взрыв прогремел в Таганроге после падения обломков сбитой украинской ракеты.