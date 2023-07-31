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Мощный взрыв прогремел гаражах в Волгодонске утром 31 июля

31 июля 2023, 09:10
Фото: volgodonsk.pro
Власти прокомментировали взрыв в Волгодонске утром 31 июля
Причиной взрыва в гаражном кооперативе в Волгодонске может быть газ, сообщил глава администрации города Сергей Макаров.

Взрыв прогремел утром в понедельник, 31 июля, из-за чего оказались повреждены восемь гаражей и один автомобиль. В данный момент территория оцеплена и проводится работу по разбору завалов.

«Владелец гаража, который был в эпицентре взрыва, находится в подвале. Версия на сегодня одна: неосторожное обращение с бытовым газом, так как соседи заявили, что у него был пропановый баллон», — рассказал Макаров изданию «Волгодонск.Про».

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Он добавил, что взрывных устройств обнаружено не было. Глава администрации назвал случившееся несчастным случаем и призвал горожан соблюдать спокойствие.

Ранее взрыв прогремел в Таганроге после падения обломков сбитой украинской ракеты.

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