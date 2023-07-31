Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
В данный момент власти приняли заявления на единовременную выплату 108 гражданам. Дополнительно, от 22 человек поступили заявления на возмещение вреда здоровью.
«Обратимся к губернатору с просьбой выделить эти средства на выплату пострадавшим», — прокомментировал Фатеев.
Он добавил, что во вторник, 1 августа, начнутся работы в наиболее пострадавшем доме. Здесь заменят двери и окна.
Напомним, что на город упала сбитая украинская ракета, из-за чего ранения получили 22 человека и оказались повреждены несколько зданий.