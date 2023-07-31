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Власти в Таганроге попросят денег у губернатора на выплаты раненым от взрыва

31 июля 2023, 09:37
Фото: 1MI
Власти в Таганроге попросят денег у губернатора на выплаты раненым от взрыва
Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев попросит у губернатора Василия Голубева денег для выплаты пострадавшим во время взрыва, сообщил сити-менеджер в Telegram.

В данный момент власти приняли заявления на единовременную выплату 108 гражданам. Дополнительно, от 22 человек поступили заявления на возмещение вреда здоровью.

«Обратимся к губернатору с просьбой выделить эти средства на выплату пострадавшим», — прокомментировал Фатеев.

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Он добавил, что во вторник, 1 августа, начнутся работы в наиболее пострадавшем доме. Здесь заменят двери и окна.

Напомним, что на город упала сбитая украинская ракета, из-за чего ранения получили 22 человека и оказались повреждены несколько зданий.

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