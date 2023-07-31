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Власти Волгодонска назвали причину взрыва и уничтожения гаражей 31 июля

31 июля 2023, 13:29
Фото: МЧС
Власти Волгодонска назвали причину взрыва и уничтожения гаражей 31 июля

На месте взрыва в гаражах в Волгодонске не обнаружили следов взрывчатки

Взрыв и разрушение гаражей в Волгодонске утром 31 июля объяснили неосторожным обращением с бытовым газом, официальной версией произошедшего поделился глава администрации города Сергей Макаров.

В понедельник утром, 31 июля, в Волгодонске прогремел взрыв. Согласно официальному комментарию МЧС, взрыв произошел на проспекте Мира, 15, и был настолько мощным, что повредил пять гаражей, из них два были полностью разрушены.

Появилось видео с места мощного взрыва в Волгодонске утром 31 июля
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Позднее с обращением с места ЧС выступил глава администрации Волгодонска Сергей Макаров, который назвал предварительную причину взрыва — неосторожное обращение с бытовым газом.

«Основная версия — взрыв бытового газа, никаких взрывных устройств нет», — успокоил земляков глава администрации, попросив горожан сохранять спокойствие и ждать дополнительную информацию о произошедшем после того, как экстренные службы закончат разбор завалов.

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Власти Волгодонска назвали причину взрыва и уничтожения гаражей 31 июля
Видео: МЧС / Сергей Макаров
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