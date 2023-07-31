Власти Волгодонска назвали причину взрыва и уничтожения гаражей 31 июля

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
В понедельник утром, 31 июля, в Волгодонске прогремел взрыв. Согласно официальному комментарию МЧС, взрыв произошел на проспекте Мира, 15, и был настолько мощным, что повредил пять гаражей, из них два были полностью разрушены.
Позднее с обращением с места ЧС выступил глава администрации Волгодонска Сергей Макаров, который назвал предварительную причину взрыва — неосторожное обращение с бытовым газом.
«Основная версия — взрыв бытового газа, никаких взрывных устройств нет», — успокоил земляков глава администрации, попросив горожан сохранять спокойствие и ждать дополнительную информацию о произошедшем после того, как экстренные службы закончат разбор завалов.