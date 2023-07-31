Запретить сайты знакомств: специалисты предупреждают о психотравмах

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Психолог Алена Ходош отмечает, что площадки для знакомств в интернете часто привлекают аферистов, а некоторые пользователи сталкиваются с травмами после неудачных знакомств.
Специалисты предлагают создать специальный комитет, включающий психологов, представителей IT-индустрии и контролирующих органов власти, чтобы контролировать и регулировать сайты знакомств. Они также подчеркивают, что оффлайн-знакомства менее рискованны и могут помочь быстрее понять, подходит ли человек или нет, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Согласно психологам, сайты знакомств могут создать ложное впечатление о востребованности или невостребованности человека, что может повлиять на его самооценку и отношения с окружающими. Однако такие платформы могут быть полезны для тех, у кого нет времени на встречи или кому сложно делать первый шаг в общении с новыми людьми.