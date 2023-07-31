Запретить сайты знакомств: специалисты предупреждают о психотравмах

Согласно психологам, сайты знакомств могут создать ложное впечатление о востребованности или невостребованности человека, что может повлиять на его самооценку и отношения с окружающими. Однако такие платформы могут быть полезны для тех, у кого нет времени на встречи или кому сложно делать первый шаг в общении с новыми людьми.