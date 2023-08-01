Банк ЗЕНИТ в 10 раз нарастил выдачу средств по кредитным картам

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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В Банке отмечают, что чаще всего клиенты используют кредитную карту в супермаркетах и АЗС, а также на оплату путешествий. А доля активных пользователей кредитных карт превысила 80%.
По кредитной «Карте привилегий» Банка ЗЕНИТ действуют два льготных периода до 120 дней без процентов на покупки, а также на снятие наличных и переводы. Дата начала беспроцентного периода считается 1-е число календарного месяца, в котором была совершена первая расходная операция. Также предусмотрен кешбэк в размере до 7% за покупки. Выпуск и обслуживание — бесплатные. Карта позволяет совершать переводы, оплачивать товары и услуги по QR-коду через СБП.
Подробнее ознакомиться с преимуществами кредитной «Карты привилегий» можно на сайте Банка ЗЕНИТ. Оформить продукт можно как в офисах банка, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» или интернет-банке.