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Банк ЗЕНИТ в 10 раз нарастил выдачу средств по кредитным картам

1 августа 2023, 13:00
Фото: Банк ЗЕНИТ
За минувшие полгода Банк ЗЕНИТ выдал 500 млн рублей по кредитным картам. Это в 10 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

В Банке отмечают, что чаще всего клиенты используют кредитную карту в супермаркетах и АЗС, а также на оплату путешествий. А доля активных пользователей кредитных карт превысила 80%.

По кредитной «Карте привилегий» Банка ЗЕНИТ действуют два льготных периода до 120 дней без процентов на покупки, а также на снятие наличных и переводы. Дата начала беспроцентного периода считается 1-е число календарного месяца, в котором была совершена первая расходная операция. Также предусмотрен кешбэк в размере до 7% за покупки. Выпуск и обслуживание — бесплатные. Карта позволяет совершать переводы, оплачивать товары и услуги по QR-коду через СБП.

Подробнее ознакомиться с преимуществами кредитной «Карты привилегий» можно на сайте Банка ЗЕНИТ. Оформить продукт можно как в офисах банка, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» или интернет-банке.

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