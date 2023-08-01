Благотворительный фонд Владимира Потанина признан лучшим по мнению Forbes

В этом году бюджет Благотворительного фонда Потанина составил рекордные 2,11 миллиарда рублей. Он реализует проекты в сферах культуры, высшего образования, спорта и развития филантропии по всей стране. Также фонд ежегодно проводит 20 грантовых конкурсов и за все время существования поддержал более 40 тысяч человек. За почти 50 лет работы фонд направил на благотворительность 12,2 миллиарда рублей.