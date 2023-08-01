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Благотворительный фонд Владимира Потанина признан лучшим по мнению Forbes

1 августа 2023, 16:59
Фото: piqsels.com
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг лучших благотворительных фондов России. Первое место снова осталось за фондом Владимира Потанина. Организация занимается образовательным направлением.

На второй строчке рейтинга расположился благотворительный фонд «Абсолют-помощь» Александра Светакова, который занимается поддержкой, в том числе адресной, детей с особенностями развития. Затем идут благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и фонд Елены и Геннадия Тимченко, передает newizv.ru.

Рейтинг формируется на основе таких критериев, как оценка работы фонда экспертами, размер бюджета организации, наличие конкретных целей, качество работы команды и управления, прозрачность фонда.

В этом году бюджет Благотворительного фонда Потанина составил рекордные 2,11 миллиарда рублей. Он реализует проекты в сферах культуры, высшего образования, спорта и развития филантропии по всей стране. Также фонд ежегодно проводит 20 грантовых конкурсов и за все время существования поддержал более 40 тысяч человек. За почти 50 лет работы фонд направил на благотворительность 12,2 миллиарда рублей.

Forbes отметил, что фонд Потанина первым в стране начал системно развивать эндаументы — целевые капиталы, позволяющие фонду иметь постоянный доход. Так, в 2022 году эндаумент фонда получил от «Интерроса» Владимира Потанина 47,5% акций Росбанка, что позволит благотворительной организации достигнуть запланированного размера целевого капитала в 100 миллиардов рублей. Таким образом, фонд обеспечит финансовую устойчивость и долгосрочность своих благотворительных программ.

В текущем году фонд стал независимым от своего основателя. Теперь он полностью финансируется из доходов от собственных капиталов. За расходами поручено следить команде топ-менеджеров и совету фонда.

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