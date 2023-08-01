rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Изображение материала

Более 30 пострадавших при взрыве в Таганроге получили деньги

1 августа 2023, 10:14
Фото: t.me/Fateev_A_E
Более 30 пострадавших при взрыве в Таганроге получили деньги
В Таганроге 36 пострадавших во время падения обломков ракеты получили выплаты, сообщил в Telegrам глава администрации города Андрей Фатеев.

На данный момент 36 человек получили единовременные выплаты, оставшиеся 14 получат их в скором времени. Кроме того, уже проводятся работы по замене окон и дверей в самом пострадавшем жилом доме.

«Просим вас проявить терпение и понимание в работе комиссий администрации города в районе ЧС. Прилагаются усилия, чтобы решить проблемы жителей как можно скорее», — обратился к местным жителям Фатеев.

В Таганроге из-за украинских ракет пришлось эвакуировать экспонаты музея
Узнать подробнее
Кроме того, уже проводятся работы по замене окон и дверей в самом пострадавшем жилом доме.Кроме того, уже проводятся работы по замене окон и дверей в самом пострадавшем жилом доме.
Кроме того, уже проводятся работы по замене окон и дверей в самом пострадавшем жилом доме.Кроме того, уже проводятся работы по замене окон и дверей в самом пострадавшем жилом доме.
Кроме того, уже проводятся работы по замене окон и дверей в самом пострадавшем жилом доме.
Фото: t.me/Fateev_A_E

Напомним, что в пятницу, 28 июля, системе ПВО удалось сбить украинскую ракету, из-за чего ее обломки упали на город и пострадали 22 человека. Кроме того, оказались повреждены несколько зданий.

Теперь местным жителям выплачивают материальную помощь.

Читайте также:
Более 100 жителей в Таганроге ждут выплат после взрыва от украинской ракетыИтоги недели: в Таганроге упала ракета, а в бассейне аквапарка Ростова утонул ребенокГенерал Бижев заявил, что атаковавшая Таганрог ракета может перерезать самолет
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Касается каждого#Атаки ВСУ ракетами в Таганроге и Азове 28 июля
Подпишитесь
Экономист Миронова не исключила скачок цен на яйца на Дону после подорожания курятины
Сегодня, 11:47
Стало известно о пропаже разоблачавшего блогеров-миллионников ростовчанина
Сегодня, 11:19
Пострадавшие при взрыве в Таганроге получат до 400 тыс рублей
Сегодня, 10:11
Синоптик Назарова спрогнозировала очень жаркий август в Ростовской области
Сегодня, 07:41
Ростовский «Тавр» решил экономить на курице в своей колбасе из-за высоких цен
Сегодня, 09:21
Жители в Батайске пожаловались на проведенный цыганами обряд проклятия
Сегодня, 06:37