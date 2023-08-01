Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
На данный момент 36 человек получили единовременные выплаты, оставшиеся 14 получат их в скором времени. Кроме того, уже проводятся работы по замене окон и дверей в самом пострадавшем жилом доме.
«Просим вас проявить терпение и понимание в работе комиссий администрации города в районе ЧС. Прилагаются усилия, чтобы решить проблемы жителей как можно скорее», — обратился к местным жителям Фатеев.
Напомним, что в пятницу, 28 июля, системе ПВО удалось сбить украинскую ракету, из-за чего ее обломки упали на город и пострадали 22 человека. Кроме того, оказались повреждены несколько зданий.
Теперь местным жителям выплачивают материальную помощь.