Буцаев: В жюри «Зеленой премии» вошли экоактивисты и общественники

По словам генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, ежегодная «Зеленая премия» направлена на определение лучших из лучших, а также на привлечение внимания к вопросам экологии, в том числе к темам формирования в Российской Федерации экономики замкнутого цикла и реформы в сфере обращения с ТКО. Буцаев также отметил, что цель организаторов — увеличить число экологически активных граждан в России, привить осознанную модель потребления. И «Зеленая премия» демонстрирует, что в России очень много таких людей, и они реализуют отличные проекты.