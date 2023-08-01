Буцаев: В жюри «Зеленой премии» вошли экоактивисты и общественники

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Оценивать экологические проекты будут первый заместитель председателя Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев, путешественник и мореплаватель Федор Конюхов и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.
Как сообщает издание 56orb.ru, в рамках проведения премии будут определены лучшие отраслевые компании, бренды, общественные, образовательные, культурные организации, экологические активисты, которые внесли вклад в формирование новой модели осознанного потребления в России. Цель «Зеленой премии» заключается также в определении проектов, которые способствуют развитию в РФ экономики замкнутого цикла.
По словам генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, ежегодная «Зеленая премия» направлена на определение лучших из лучших, а также на привлечение внимания к вопросам экологии, в том числе к темам формирования в Российской Федерации экономики замкнутого цикла и реформы в сфере обращения с ТКО. Буцаев также отметил, что цель организаторов — увеличить число экологически активных граждан в России, привить осознанную модель потребления. И «Зеленая премия» демонстрирует, что в России очень много таких людей, и они реализуют отличные проекты.
Денис Буцаев отметил, что для выявления лучших проектов сформирован крепкий состав жюри, в которое включили экспертов, представителей органов власти, общественников, работа которых связана с экологией и посвящена улучшению качества жизни граждан России.
Оценивать проекты конкурса также будут советник президента России, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, глава Роскачества Максим Протасов, первый зампредседателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов и другие.
Работы будут приниматься в пяти номинациях: «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты» и «Корпоративные проекты». Кроме этого, в конкурсе будет оцениваться работа субъектов Российской Федерации в рамках специальной закрытой номинации «Регионы России».
По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, принять участие в «Зеленой премии» смогут граждане России старше 14 лет, а также юрлица, общественные организации, представители властей российских регионов, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами.
В декабре текущего года в Москве пройдет церемония награждения победителей премии. Заявки на участие принимаются на официальном сайте конкурса до 1 октября. Задать вопросы можно на электронную почту.