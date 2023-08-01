Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
РИА «Новости» со ссылкой на источники пишет, что министерство потребовало от сотрудников перейти с гаджетов Apple на других производителей. Говорится, что это касается только разговоров и переписок в рабочих целях.
«Для служебного пользования эту технику использовать нельзя. При этом в ряде госорганизаций и ведомств РФ уже ввели или готовятся запреты на использование iPhone для работы», — пишет издание.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростовской области запретили проводить митинги возле зданий органов власти. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.