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Чиновникам в Ростовской области могут запретить пользоваться iPhone

1 августа 2023, 09:16
Фото: pxhere.com
Чиновникам в Ростовской области могли запретить пользоваться iPhone
Минтранс России ввел запрет на использование техники Apple, в том числе это могло коснуться Ростовской области, пишут СМИ.

РИА «Новости» со ссылкой на источники пишет, что министерство потребовало от сотрудников перейти с гаджетов Apple на других производителей. Говорится, что это касается только разговоров и переписок в рабочих целях.

«Для служебного пользования эту технику использовать нельзя. При этом в ряде госорганизаций и ведомств РФ уже ввели или готовятся запреты на использование iPhone для работы», — пишет издание.

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Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области запретили проводить митинги возле зданий органов власти. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Чиновники#Минтранс России#Apple#IPhone
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