Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Ранее стало известно о росте цен на кур охлажденных и замороженных выше исторического максимума в регионе. В Ростовской области средний уровень цен зафиксировался на отметке 193,35 рубля за килограмм охлажденной и мороженой курицы, при этом ростовчанам в среднем покупка курицы обходится в 195,74 рубля за килограмм.
По словам эксперта, у российских производителей курицы сократилось количество зарубежных поставщиков корма, ветеринарных препаратов. «Отечественные аналоги стоят дороже», — объясняет эксперт.
Миронова добавляет, что ростом цен на продукцию фабриканты пытаются покрыть стоимость дорогостоящего ремонта производственных линий.
«Как правило, на таких заводах используются электрошокеры и конвейерные линии, запчасти для которых могут не производиться в России», — рассказала экономист.
Она предположила, что подорожание куриного мяса может повлечь за собой рост цен на яйца.
Ранее RostovGazeta писала о том, что цены на курицу в Ростовской области побили исторический рекорд в июле 2023 года.