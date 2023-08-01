Ранее стало известно о росте цен на кур охлажденных и замороженных выше исторического максимума в регионе. В Ростовской области средний уровень цен зафиксировался на отметке 193,35 рубля за килограмм охлажденной и мороженой курицы, при этом ростовчанам в среднем покупка курицы обходится в 195,74 рубля за килограмм.