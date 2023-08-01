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Экономист Миронова не исключила скачок цен на яйца на Дону после подорожания курятины

1 августа 2023, 11:47
Фото: pxhere
Экономист объяснил подорожание курицы в Ростовской области
Внезапное подорожание мяса кур в Ростовской области сразу на 30 рублей за последние несколько месяцев связано с издержками производителей на закупку кормов и обслуживание оборудования, сообщила RostovGazeta экономист Анастасия Миронова.

Ранее стало известно о росте цен на кур охлажденных и замороженных выше исторического максимума в регионе. В Ростовской области средний уровень цен зафиксировался на отметке 193,35 рубля за килограмм охлажденной и мороженой курицы, при этом ростовчанам в среднем покупка курицы обходится в 195,74 рубля за килограмм.

По словам эксперта, у российских производителей курицы сократилось количество зарубежных поставщиков корма, ветеринарных препаратов. «Отечественные аналоги стоят дороже», — объясняет эксперт.

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Миронова добавляет, что ростом цен на продукцию фабриканты пытаются покрыть стоимость дорогостоящего ремонта производственных линий.

«Как правило, на таких заводах используются электрошокеры и конвейерные линии, запчасти для которых могут не производиться в России», — рассказала экономист.

Она предположила, что подорожание куриного мяса может повлечь за собой рост цен на яйца.

Ранее RostovGazeta писала о том, что цены на курицу в Ростовской области побили исторический рекорд в июле 2023 года.

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#Цены на продукты#Цены#Общество#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Анна Ивченко
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