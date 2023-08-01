Экс-полицейский, сбивший студента на трассе под Ростовом, не смог обжаловать приговор

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
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В апелляции Ростовского областного суда рассмотрели уголовное дело против экс-полицейского, который спровоцировал смертельное ДТП на автодороге «Ростов-на-Дону — Азов» и пытался спрятать тело убитого студента.
Сообщается, что в марте текущего года Азовский городской суд признал виновным в нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности гибель человека, бывшего сотрудника полиции Романа Лобанова. Согласно материалам с заседания суда, осенью 2019 года старший участковый Лобанов превысил скорость на дороге из Ростова в Азов и сбил на обочине пешехода. Молодой человек скончался на месте от полученных травм, а потому Лобанов решил скрыть произошедшее, погрузил его труп в салон на заднее сиденье, после чего вывез в лесополосу, где и бросил тело жертвы.
Лобанова приговорили к шести годам и десяти месяцам колонии и запретили ему управлять автомобилем в течение двух лет, бывший сотрудник полиции пытался обжаловать приговор, однако потерпел неудачу.
Апелляционное определение Судебной коллегии оставило приговор без изменений, а жалобу — без удовлетворения.
Ранее Лобанов объяснял произошедшее на трассе недостатком освещения на трассе и не признал свою вину за гибель студента, чье тело нашли в лесополосе.