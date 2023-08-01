Экс-полицейский, сбивший студента на трассе под Ростовом, не смог обжаловать приговор

Сообщается, что в марте текущего года Азовский городской суд признал виновным в нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности гибель человека, бывшего сотрудника полиции Романа Лобанова. Согласно материалам с заседания суда, осенью 2019 года старший участковый Лобанов превысил скорость на дороге из Ростова в Азов и сбил на обочине пешехода. Молодой человек скончался на месте от полученных травм, а потому Лобанов решил скрыть произошедшее, погрузил его труп в салон на заднее сиденье, после чего вывез в лесополосу, где и бросил тело жертвы.