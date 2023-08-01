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Грузовик ушел под землю на Ставского в Ростове-на-Дону

1 августа 2023, 07:59
Фото: 1MI
Грузовик ушел под землю на Ставского в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в глубокую яму на дороге провалился грузовой автомобиль, сообщили водители в соцсетях.

На правой полосе дороги по улице Ставского образовался провал на проезжей части. Из-за этого грузовик правым боком провалился в него и сильно наклонился. У водителя не получится достать его самостоятельно.

На место происшествия сразу вызвали сотрудников ГИБДД, а эту территорию огородили. Информации о пострадавших в аварии не поступало.

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Грузовик ушел под землю на Ставского в Ростове-на-Дону
Видео: t.me/gorodrostov

Ранее «Газель» частично утонула на дороге в Ростовской области. Дело в том, что глубокая яма оказалась под водой и водитель ее не заметил.

До того в Ростове в многолетней луже утонула ГАЗель с колбасой. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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