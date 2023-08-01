Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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На правой полосе дороги по улице Ставского образовался провал на проезжей части. Из-за этого грузовик правым боком провалился в него и сильно наклонился. У водителя не получится достать его самостоятельно.
На место происшествия сразу вызвали сотрудников ГИБДД, а эту территорию огородили. Информации о пострадавших в аварии не поступало.
Ранее «Газель» частично утонула на дороге в Ростовской области. Дело в том, что глубокая яма оказалась под водой и водитель ее не заметил.
До того в Ростове в многолетней луже утонула ГАЗель с колбасой. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.