Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Опубликован документ с предложением губернатора Василия Голубева установить индексы изменения платы за услуги ЖКХ. Так, до 30 июня 2024 года предлагается ничего не менять.
Однако есть предложение повысить стоимость услуг на 6,8% в период с 1 июля по 31 августа следующего года.
Напомним, что обычно услуги ЖКХ в регионе повышают один раз в год — 1 июля. Но 2022 год стал исключением, когда это случилось дважды. Поэтому в 2023 году решили не индексировать размер платы.
Ранее стало известно, что процесс получения компенсации по уплате ЖКУ упростят в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.