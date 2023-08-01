rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Изображение материала

Губернатор Голубев предложил поднять коммунальные тарифы в Ростовской области на 6%

1 августа 2023, 06:37
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев предложил поднять коммунальные тарифы в Ростовской области на 6%
В Ростовской области рассмотрят вопрос повышения платы за коммунальные услуги, говорится на портале правовой информации региона.

Опубликован документ с предложением губернатора Василия Голубева установить индексы изменения платы за услуги ЖКХ. Так, до 30 июня 2024 года предлагается ничего не менять.

Однако есть предложение повысить стоимость услуг на 6,8% в период с 1 июля по 31 августа следующего года.

Гендиректором в «Ростовводоканале» стал экс-министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев
Узнать подробнее

Напомним, что обычно услуги ЖКХ в регионе повышают один раз в год — 1 июля. Но 2022 год стал исключением, когда это случилось дважды. Поэтому в 2023 году решили не индексировать размер платы.

Ранее стало известно, что процесс получения компенсации по уплате ЖКУ упростят в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Гендиректором в «Ростовводоканале» стал экс-министр ЖКХ Крыма Дмитрий ЧерняевДепутаты Ростовской области пожаловались Володину на комиссию банков при оплате ЖКХЗамглавы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ стал Валентин Кукин
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Коммунальные тарифы#Платы за услуги ЖКХ#Губернатор Голубев#Индексы изменения#Компенсация по уплате ЖКУ#Упрощение процесса#Повышение стоимости услуг#2022 год
Подпишитесь
В Ростовской области разбираются с последствиями взрывов в Волгодонске и Таганроге
31 июля, 14:07
«Птоз и некроз»: косметолог предупредила ростовчанок о последствиях «уколов красоты»
31 июля, 18:11
Политолог Батов разъяснил, чем обусловлены попытки ВСУ атаковать Ростовскую область
31 июля, 15:48
Эксперт заявил о необходимости усиления мер защиты после падения БПЛА под Таганрогом
31 июля, 14:12
Цены на курицу в Ростовской области побили исторический рекорд в июле 2023 года
31 июля, 15:28
Как почетный гражданин Ростова Тер-Абрамиан издавал «Донскую пчелу» и строил бани
31 июля, 07:29