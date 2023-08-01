Китайские автобусы Yutong вышли на три маршрута в Ростове

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Напомним, накануне стало известно, что с 1 августа в Ростове планируют изменить некоторые городские маршруты. Кроме схемы маршрута изменения коснулись количества и качества автобусов, которые обеспечивают пассажироперевозки ростовчан.
Портал «Ростовский городской транспорт» сообщил, что в Ростове на маршруты выпустили 25 автобусов среднего класса Yutong ZK 6890 HGQ китайского производства. Ростовская область стала одним из пяти регионов, которые закупили эти автобусы для обслуживания городских маршрутов, сами автобусы будут работать на маршрутах перевозчика ООО «ДОН-Авто».
Большая часть из них уже вышла на маршрут №82, который курсирует между Александровкой и Главным автовокзалом. Остальные будут обслуживать маршруты №56 и 93, которые едут от Верхнего Темерника и Завода Алмаз к ГПЗ-10.