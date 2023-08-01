Логвиненко рассказал о роли Ростова в повышении престижа профессии педагога

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В Ростове-на-Дону в настоящее время идет активная работа по повышению престижа профессии педагога. Один из специальных проектов для молодых учителей называется «Моя высота», его участники разрабатывают программы, которые помогут развивать образовательные учреждения. Победители получат грант на обучение в престижной школе управленческих кадров «Сколково».
Продолжая тему благодарности педагогам, была проведена акция под названием «Скажи спасибо педагогу!». Видеоматериалы на эту тему набрали более 150 тысяч просмотров. Жители Ростова-на-Дону использовали эту возможность, чтобы выразить благодарность своим учителям за уроки, как в школе, так и в жизни.
Также появилась уличная экспозиция около Дворца творчества детей и молодежи под названием «Образование города: события, лица». Эта экспозиция призвана рассказать о важных моментах и людях, связанных с образованием в городе.
В планах на осень провести новый конкурс «Наставник года», где участники будут соревноваться за звание лучшего наставника для молодых коллег. Это будет отличная возможность для опытных педагогов продемонстрировать свои навыки и поделиться своими знаниями.
В августе этого года 150 опытных педагогов ростовских школ получат финансовое поощрение из городского бюджета. Также это касается руководителей районных методических объединений учителей.
Кроме того, в планах открыть музей «Образование города Ростова-на-Дону» во Дворце творчества детей. В этом музее будут представлены важные этапы истории образовательной системы города, которая насчитывает уже более 200 лет.
Ростовские учителя активно участвуют в различных фестивалях, конкурсах, проектах, посещают мастер-классы и конференции, чтобы повысить свой профессиональный уровень. И молодые педагоги также активно вовлечены в этот процесс. Они только начинают свой путь в профессии, но уже успели заслужить репутацию креативных, инициативных и целеустремленных специалистов.
В этом году планируется принять около 300 молодых специалистов в школы. В следующем учебном году будут открыты более 40 профильных психолого–педагогических классов, а около 1000 детей планируют выбрать профессию учителя», — рассказал Алексей Логвиненко.
В настоящее время уже заключено 90 целевых договоров с выпускниками образовательных учреждений этого года, которые хотят получить педагогическую специальность.