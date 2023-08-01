Логвиненко рассказал о роли Ростова в повышении престижа профессии педагога

Продолжая тему благодарности педагогам, была проведена акция под названием «Скажи спасибо педагогу!». Видеоматериалы на эту тему набрали более 150 тысяч просмотров. Жители Ростова-на-Дону использовали эту возможность, чтобы выразить благодарность своим учителям за уроки, как в школе, так и в жизни.