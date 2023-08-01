Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Информацию предоставило РИА «Рейтинг», которое поставило регион на 55 место в стране. Здесь средняя стоимость бензина составляет 48,7 рубля за литр АИ-92.
Получается, что на среднюю зарплату в области можно купить 837 литров топлива, что как раз соответствует 55 месту. С начала года стоимость этой марки бензина выросла более чем на 2%.
Лидером рейтинга оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где жители на зарплату могут позволить себе 2,5 тысячи литров. На втором и третьем местах идут Чукотский АО и Москва.
Ранее цены на бензин снова взлетели в Ростовской области в июне. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.