rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

Изображение материала

На одну зарплату в Ростовской области можно купить 837 литров бензина

1 августа 2023, 07:58
Фото: 1MI
Ростовская область оказалась на 55 месте рейтинга доступности бензина
Ростовская область оказалась во второй половине рейтинга регионов по доступности бензина.

Информацию предоставило РИА «Рейтинг», которое поставило регион на 55 место в стране. Здесь средняя стоимость бензина составляет 48,7 рубля за литр АИ-92.

Получается, что на среднюю зарплату в области можно купить 837 литров топлива, что как раз соответствует 55 месту. С начала года стоимость этой марки бензина выросла более чем на 2%.

Цены на бензин снова взлетели в Ростовской области в июне
Узнать подробнее

Лидером рейтинга оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где жители на зарплату могут позволить себе 2,5 тысячи литров. На втором и третьем местах идут Чукотский АО и Москва.

Ранее цены на бензин снова взлетели в Ростовской области в июне. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Цены на бензин снова взлетели в Ростовской области в июнеЛитр бензина в Ростовской области подорожал на 1,5 рубля за два месяцаЦентробанк объяснил высокие цены на бензин в Ростовской области
#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Бензин#Рейтинг#Зарплата#Литр#Стоимость#Ямало-Ненецкий автономный округ#Чукотский АО#Москва#Цены#Илья Протвинов
Подпишитесь
В Ростовской области разбираются с последствиями взрывов в Волгодонске и Таганроге
31 июля, 14:07
«Птоз и некроз»: косметолог предупредила ростовчанок о последствиях «уколов красоты»
31 июля, 18:11
Политолог Батов разъяснил, чем обусловлены попытки ВСУ атаковать Ростовскую область
31 июля, 15:48
Эксперт заявил о необходимости усиления мер защиты после падения БПЛА под Таганрогом
31 июля, 14:12
Цены на курицу в Ростовской области побили исторический рекорд в июле 2023 года
31 июля, 15:28
Как почетный гражданин Ростова Тер-Абрамиан издавал «Донскую пчелу» и строил бани
31 июля, 07:29