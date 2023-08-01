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Posted 1 августа 2023, 17:22

Published 1 августа 2023, 17:22

Modified 1 августа 2023, 18:08

Updated 1 августа 2023, 18:08

На сплетника из Ростовской области завели дело из-за секретов бывшей девушки

1 августа 2023, 17:22

В Ростовской области будут судить парня, разболтавшего секреты бывшей девушки

В Ростовской области 18-летний юноша попал под подписку о невыезде из-за сплетен о несовершеннолетней бывшей девушке, об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ региона.

Следственный отдел по Аксайскому району СУ СК РФ по Ростовской области завершил расследование уголовного дела в отношении 18-летнего юноши, который обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни.

Следователи рассказали, что весной текущего года 18-летний житель Ольгинской в соцсетях из неприязни раскрыл тайны личной жизни своей 17-летней бывшей девушки. В ходе расследования подозреваемый признал вину, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Материалы дела направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

Мужчину из Ростовской области осудят за публикацию интимных фото своей бывшей девушки
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Если вина молодого человека будет доказана, то, согласно открытым данным, ему грозит штраф до 200 тысяч рублей, исправительные работы сроком до одного года, арест на срок до четырех месяцев и даже лишение свободы сроком до двух лет.

Ранее ростовчанку осудили за распространение интимных фото своего знакомого.

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