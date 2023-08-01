На сплетника из Ростовской области завели дело из-за секретов бывшей девушки

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
Следственный отдел по Аксайскому району СУ СК РФ по Ростовской области завершил расследование уголовного дела в отношении 18-летнего юноши, который обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни.
Следователи рассказали, что весной текущего года 18-летний житель Ольгинской в соцсетях из неприязни раскрыл тайны личной жизни своей 17-летней бывшей девушки. В ходе расследования подозреваемый признал вину, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Материалы дела направили в суд для дальнейшего рассмотрения.
Если вина молодого человека будет доказана, то, согласно открытым данным, ему грозит штраф до 200 тысяч рублей, исправительные работы сроком до одного года, арест на срок до четырех месяцев и даже лишение свободы сроком до двух лет.
Ранее ростовчанку осудили за распространение интимных фото своего знакомого.