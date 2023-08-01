Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Жители Ростова возмущаются, что на оплату коммунальных услуг уходит большая часть заработка. Одни из последних сил стараются каждый месяц оплачивать коммуналку. Эти люди понимают, что долг вырастает молниеносно. И погасить его хотя бы за два месяца уже становится огромной проблемой.
Другие рассчитывают на авось, махнув рукой на скопившиеся платежки.
Управляющие компании бьют тревогу — количество должников по оплате за ЖКУ уверенно растет.
Для примера, в одной из однокомнатных квартир отдельно взятой многоэтажки Ростова самый большой долг за оплату коммуналки превысил 195 тысяч рублей. Причем это только за ЖКУ — не считая долгов за газ, холодную воду и капитальный ремонт, которого никак не могут дождаться жители этого дома.
«Жилец здесь давно не живет. Форточка в квартире открыта, залетают голуби, полный бардак. Не понимаю, почему управляющая компания не предпринимает никаких мер. Когда другие люди задерживают оплату за коммуналку буквально месяца на три — сразу вызывают в суд. Нередко и вовсе отключают свет. А тут полный бардак и никому дела нет. Почему к разным людям предпринимаются такие разные меры?» — возмущается жительница дома.
Изучив платежный документ пустующей квартиры за июль 2023 года, корреспондент RostovGazeta пришел в недоумение.
Жилец в квартире не проживает несколько лет. Электроприборы в ней, очевидно, отсутствуют. Однако к оплате за электроснабжение за июль управляющая компания начислила этой квартире более 888 рублей — за якобы израсходованные в июле 132 кВт. Причем оплата за электроснабжение начислена без выявления социальной нормы, по наивысшей стоимости в Ростовской области — 6,73 рубля за киловатт.
«Я всегда слежу за начислениями в платежках. Слишком уж часто нам неправильно считают. Вроде бы как случайно. Если обратиться в управляющую компанию — потом пересчитывают. Но многие же не обращают внимания на цифры в квитанциях, платят все, что начислили. Видимо, на них и делается ставка УК», — делится мнением собственник квартиры.
Другой жилец этого дома задолжал оплату за пять месяцев текущего года. Задолженность, по данным платежного документа, превысила 35,5 тысячи рублей — без учета холодной воды, газа и капитального ремонта.
За июль 2023 года этому должнику к оплате начислено свыше 3,5 тысячи рублей. Однако в квитанции есть предупреждение, что с учетом пени, собственник квартиры обязан заплатить за июль 13,6 тысячи рублей.
Замыкает тройку лидеров-должников дома ростовчанин с суммой долга 29,7 тысячи рублей. К оплате за июль ему начислено 1,7 тысячи рублей. Однако платежный документ предупреждает, что с учетом пени человек обязан заплатить за месяц более 4,4 тысячи рублей.
«Пени растут как на дрожжах, их размеры просто катастрофические», — жалуются жильцы дома.
По данным сайта Роскачество, размер пени сегодня составляет 1/300 ключевой ставки ЦБ от суммы долга за каждый день просрочки. Однако с 91-го дня долга пени начисляются в повышенном размере — 1/130 ставки.
Эксперт предупреждает, что такая минимальная ставка будет использоваться до конца 2023 года.
Остается только посоветовать ростовчанам еще туже затянуть пояска и вовремя оплачивать коммуналку. Только так можно предотвратить безудержный рост долга.
Напомним, что стоимость услуг ЖКХ в регионе повышают обычно один раз в год — 1 июля. Однако текущий год стал исключением. Все потому, что в минувшем 2022 году размер оплаты за ЖКУ повышался два раза.
Ранее RostovGazeta сообщала, что губернатор Ростовской области предложил поднять коммунальные тарифы на 6, 8%. Правда, не сейчас, а в июне 2024 года. До этого времени предлагается ничего не менять.