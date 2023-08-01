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Published Сегодня, 13:38

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Updated Сегодня, 13:40

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Почему задолженность ростовчан за оплату ЖКУ достигла катастрофических цифр

1 августа 2023, 13:38
Фото: 1MI
Почему задолженность ростовчан за оплату ЖКУ достигла катастрофических цифр
Долги ростовчан за оплату коммунальных услуг стабильно растут. На примере отдельного многоэтажного дома, корреспондент RostovGazeta выяснил, как возникают огромные суммы долга.

Неравные права

Жители Ростова возмущаются, что на оплату коммунальных услуг уходит большая часть заработка. Одни из последних сил стараются каждый месяц оплачивать коммуналку. Эти люди понимают, что долг вырастает молниеносно. И погасить его хотя бы за два месяца уже становится огромной проблемой.

Другие рассчитывают на авось, махнув рукой на скопившиеся платежки.

Управляющие компании бьют тревогу — количество должников по оплате за ЖКУ уверенно растет.

Для примера, в одной из однокомнатных квартир отдельно взятой многоэтажки Ростова самый большой долг за оплату коммуналки превысил 195 тысяч рублей. Причем это только за ЖКУ — не считая долгов за газ, холодную воду и капитальный ремонт, которого никак не могут дождаться жители этого дома.

«Жилец здесь давно не живет. Форточка в квартире открыта, залетают голуби, полный бардак. Не понимаю, почему управляющая компания не предпринимает никаких мер. Когда другие люди задерживают оплату за коммуналку буквально месяца на три — сразу вызывают в суд. Нередко и вовсе отключают свет. А тут полный бардак и никому дела нет. Почему к разным людям предпринимаются такие разные меры?» — возмущается жительница дома.

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"Жилец здесь давно не живет. Окна в квартире разбиты, залетают голуби, полный бардак", - возмущается жительница дома. "Жилец здесь давно не живет. Окна в квартире разбиты, залетают голуби, полный бардак", - возмущается жительница дома.
"Жилец здесь давно не живет. Окна в квартире разбиты, залетают голуби, полный бардак", - возмущается жительница дома. "Жилец здесь давно не живет. Окна в квартире разбиты, залетают голуби, полный бардак", - возмущается жительница дома.
"Жилец здесь давно не живет. Окна в квартире разбиты, залетают голуби, полный бардак", - возмущается жительница дома.
Фото: читатели RostovGazeta

Ставка сделана

Изучив платежный документ пустующей квартиры за июль 2023 года, корреспондент RostovGazeta пришел в недоумение.

Жилец в квартире не проживает несколько лет. Электроприборы в ней, очевидно, отсутствуют. Однако к оплате за электроснабжение за июль управляющая компания начислила этой квартире более 888 рублей — за якобы израсходованные в июле 132 кВт. Причем оплата за электроснабжение начислена без выявления социальной нормы, по наивысшей стоимости в Ростовской области — 6,73 рубля за киловатт.

«Я всегда слежу за начислениями в платежках. Слишком уж часто нам неправильно считают. Вроде бы как случайно. Если обратиться в управляющую компанию — потом пересчитывают. Но многие же не обращают внимания на цифры в квитанциях, платят все, что начислили. Видимо, на них и делается ставка УК», — делится мнением собственник квартиры.

«Я всегда слежу за начислениями в платежках. Слишком уж часто нам неправильно считают», — делится мнением собственник квартиры.«Я всегда слежу за начислениями в платежках. Слишком уж часто нам неправильно считают», — делится мнением собственник квартиры.
«Я всегда слежу за начислениями в платежках. Слишком уж часто нам неправильно считают», — делится мнением собственник квартиры.
Фото: 1MI
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Кто не платит, тому и набавляют

Другой жилец этого дома задолжал оплату за пять месяцев текущего года. Задолженность, по данным платежного документа, превысила 35,5 тысячи рублей — без учета холодной воды, газа и капитального ремонта.

За июль 2023 года этому должнику к оплате начислено свыше 3,5 тысячи рублей. Однако в квитанции есть предупреждение, что с учетом пени, собственник квартиры обязан заплатить за июль 13,6 тысячи рублей.

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Замыкает тройку лидеров-должников дома ростовчанин с суммой долга 29,7 тысячи рублей. К оплате за июль ему начислено 1,7 тысячи рублей. Однако платежный документ предупреждает, что с учетом пени человек обязан заплатить за месяц более 4,4 тысячи рублей.

«Пени растут как на дрожжах, их размеры просто катастрофические», — жалуются жильцы дома.

«Пени растут как на дрожжах, их размеры просто катастрофические», — жалуются жильцы дома.«Пени растут как на дрожжах, их размеры просто катастрофические», — жалуются жильцы дома.
«Пени растут как на дрожжах, их размеры просто катастрофические», — жалуются жильцы дома.
Фото: 1MI
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Почему размер пени превышает платеж за месяц

По данным сайта Роскачество, размер пени сегодня составляет 1/300 ключевой ставки ЦБ от суммы долга за каждый день просрочки. Однако с 91-го дня долга пени начисляются в повышенном размере — 1/130 ставки.

Эксперт предупреждает, что такая минимальная ставка будет использоваться до конца 2023 года.

Остается только посоветовать ростовчанам еще туже затянуть пояска и вовремя оплачивать коммуналку. Только так можно предотвратить безудержный рост долга.

Напомним, что стоимость услуг ЖКХ в регионе повышают обычно один раз в год — 1 июля. Однако текущий год стал исключением. Все потому, что в минувшем 2022 году размер оплаты за ЖКУ повышался два раза.

Ранее RostovGazeta сообщала, что губернатор Ростовской области предложил поднять коммунальные тарифы на 6, 8%. Правда, не сейчас, а в июне 2024 года. До этого времени предлагается ничего не менять.

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