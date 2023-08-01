«Жилец здесь давно не живет. Форточка в квартире открыта, залетают голуби, полный бардак. Не понимаю, почему управляющая компания не предпринимает никаких мер. Когда другие люди задерживают оплату за коммуналку буквально месяца на три — сразу вызывают в суд. Нередко и вовсе отключают свет. А тут полный бардак и никому дела нет. Почему к разным людям предпринимаются такие разные меры?» — возмущается жительница дома.