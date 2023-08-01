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Пострадавшие при взрыве в Таганроге получат до 400 тыс рублей

1 августа 2023, 10:11
Фото: /t.me/Fateev_A_E
Пострадавшие при взрыве в Таганроге получат до 400 тыс рублей
В Ростовской области для пострадавших при взрыве в Таганроге положена материальная помощь в размере до 400 тысяч рублей, сообщили в правительстве региона.

По закону, предусмотрено оказание гражданам материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на каждого человека. В случае частичной утраты имущества первой необходимости выплачивается 50 тысяч рублей на каждого человека, а при полной утрате — 100 тысяч рублей.

Также тем, кому потребовалась медпомощь, может быть предоставлена финансовая компенсация, учитывая степень тяжести вреда здоровью. Размеры выплат варьируются от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

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Оказание помощи имеет заявительный характер.

Напомним, 28 июля российские системы ПВО сбили украинскую ракету в небе над Таганрогом. Несмотря на то, что снаряды были ликвидированы, обломки обрушились на город, повредив строения, травмы получили 22 местных жителя.

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