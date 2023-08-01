Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
По закону, предусмотрено оказание гражданам материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на каждого человека. В случае частичной утраты имущества первой необходимости выплачивается 50 тысяч рублей на каждого человека, а при полной утрате — 100 тысяч рублей.
Также тем, кому потребовалась медпомощь, может быть предоставлена финансовая компенсация, учитывая степень тяжести вреда здоровью. Размеры выплат варьируются от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.
Оказание помощи имеет заявительный характер.
Напомним, 28 июля российские системы ПВО сбили украинскую ракету в небе над Таганрогом. Несмотря на то, что снаряды были ликвидированы, обломки обрушились на город, повредив строения, травмы получили 22 местных жителя.