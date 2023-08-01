По закону, предусмотрено оказание гражданам материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на каждого человека. В случае частичной утраты имущества первой необходимости выплачивается 50 тысяч рублей на каждого человека, а при полной утрате — 100 тысяч рублей.