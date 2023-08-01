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Published Сегодня, 13:16

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Появились подробности попытки магической атаки цыган на жителей Батайска

1 августа 2023, 13:16
Фото: TARE GHEORGHE/cc0/wikimedia.org
Появились подробности попытки магической атаки цыганами по жителям Батайска
В Батайске цыгане пытались провести магический ритуал против соседей, с которыми поссорились, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал пишет, что прошлым летом цыганам сдали квартиру в одном из домов Батайска, после чего у них начались проблемы с соседями. Говорилось, что новые жильцы якобы выбивали дверь в подъезд и сильно шумели.

«Хозяева квартир обращались к полицейским, но проблема осталась. Тогда они решили поставить камеры и все записать на видео. А когда посмотрели записи, то увидели нечто странное», — пишет канал.

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На опубликованном в Сети видео показаны три женщины в ночное время с зажженными свечами, которые ходили возле подъезда и размахивали руками. Местные жители предположили, что это может быть обряд проклятия.

Материал RostovGazeta о том, как это произошло, читайте по ссылке. Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

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