Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Канал пишет, что прошлым летом цыганам сдали квартиру в одном из домов Батайска, после чего у них начались проблемы с соседями. Говорилось, что новые жильцы якобы выбивали дверь в подъезд и сильно шумели.
«Хозяева квартир обращались к полицейским, но проблема осталась. Тогда они решили поставить камеры и все записать на видео. А когда посмотрели записи, то увидели нечто странное», — пишет канал.
На опубликованном в Сети видео показаны три женщины в ночное время с зажженными свечами, которые ходили возле подъезда и размахивали руками. Местные жители предположили, что это может быть обряд проклятия.
Материал RostovGazeta о том, как это произошло, читайте по ссылке. Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.