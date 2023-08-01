Мужчина сопровождал свою жену, которая пришла в городскую больницу для диспансеризации. Врач-терапевт обратила внимание на странную одышку пациента и предложила ему пройти осмотр, несмотря на отсутствие жалоб. После проведения обследования было обнаружено заболевание — мерцательная аритмия.