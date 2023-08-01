Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Врач из городской больницы №7 в Ростове-на-Дону выявила опасное заболевание у 44-летнего пациента на ранней стадии.
Мужчина сопровождал свою жену, которая пришла в городскую больницу для диспансеризации. Врач-терапевт обратила внимание на странную одышку пациента и предложила ему пройти осмотр, несмотря на отсутствие жалоб. После проведения обследования было обнаружено заболевание — мерцательная аритмия.
«После этого врачи назначили лечение. В связи с ранним выявлением заболевания прогноз благоприятный», — сказано в сообщении.
В Минздраве напомнили местным жителям о необходимости проходить диспансеризацию, даже если нет жалоб.
Ранее власти в Ростовской области опровергли вспышку кори.