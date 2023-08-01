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Ростовчанин проводил жену в больницу и случайно узнал, что серьезно болен

1 августа 2023, 05:07
Фото: 1MI
Житель Ростова-на-Дону, который провожал жену в больницу, узнал о своем серьезном заболевании, сообщает в Telegram-канале региональный Минздрав.

Врач из городской больницы №7 в Ростове-на-Дону выявила опасное заболевание у 44-летнего пациента на ранней стадии.

Мужчина сопровождал свою жену, которая пришла в городскую больницу для диспансеризации. Врач-терапевт обратила внимание на странную одышку пациента и предложила ему пройти осмотр, несмотря на отсутствие жалоб. После проведения обследования было обнаружено заболевание — мерцательная аритмия.

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«После этого врачи назначили лечение. В связи с ранним выявлением заболевания прогноз благоприятный», — сказано в сообщении.

В Минздраве напомнили местным жителям о необходимости проходить диспансеризацию, даже если нет жалоб.

Ранее власти в Ростовской области опровергли вспышку кори.

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