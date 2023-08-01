Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 05:01
Происшествие случилось в ночь на 31 июля на улице Таганрогской. Во дворе дома пьяная 37-летняя женщина поссорилась со своим 43-летним мужем.
«Тогда ростовчанка схватила нож и ударила пострадавшего, в результате чего он скончался на месте происшествия. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в Следкоме.
Отмечается, что проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.
Ранее судимого за изнасилование задержали за жестокое убийство знакомой в Шахтах.