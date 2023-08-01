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Published Сегодня, 04:55

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Ростовчанку заподозрили в жестоком убийстве супруга ночью 31 июля

1 августа 2023, 04:55
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону задержали местную жительницу, которая поссорилась с супругом и набросилась на него с ножом, сообщили в региональном УСКР.

Происшествие случилось в ночь на 31 июля на улице Таганрогской. Во дворе дома пьяная 37-летняя женщина поссорилась со своим 43-летним мужем.

«Тогда ростовчанка схватила нож и ударила пострадавшего, в результате чего он скончался на месте происшествия. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в Следкоме.

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Отмечается, что проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.

Ранее судимого за изнасилование задержали за жестокое убийство знакомой в Шахтах.

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