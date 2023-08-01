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Ростовский «Тавр» решил экономить на курице в своей колбасе из-за высоких цен

1 августа 2023, 09:21
Фото: pxhere.com
Ростовский «Тавр» решил экономить на курице в своей колбасе из-за высоких цен
Ростовский колбасный завод «Тавр» заменил мясо курицы в своих колбасах, сообщил директор Александр Ремета.

Он рассказал 161.ру, что в колбасах ростовского предприятия «Тавр» мясо курицы заменили свининой. Дело в том, что спрос на куриное мясо рос быстрее, чем его предложение. Причина этому — прекратившиеся поставки курятины из Казахстана и сокращение их из Белоруссии. Хотя у предприятия был небольшой запас курицы, но его не хватит на весь период из-за небольшого срока годности.

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«Рост цен и дефицит сырья имеет место и для ростовского предприятия, но партнеры стараются продолжать поставки без срывов. Частичное применение курятины в колбасах — это вкус, к которому привык потребитель», — сказано в сообщении.

Ранее RostovGazeta сообщала, что цены на курицу в Ростовской области «взлетели» на потребительском рынке на 30 рублей, побив исторический рекорд. В конце июля Росстат объявил, что рост цен на курицу достиг рекордного показателя в 196,93 рубля за килограмм. В Ростовской области средний уровень цен зафиксировался на отметке 193,35 рубля за килограмм охлажденной и мороженой курицы, при этом ростовчанам в среднем покупка курицы обходится в 195,74 рубля за килограмм.

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