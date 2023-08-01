Он рассказал 161.ру, что в колбасах ростовского предприятия «Тавр» мясо курицы заменили свининой. Дело в том, что спрос на куриное мясо рос быстрее, чем его предложение. Причина этому — прекратившиеся поставки курятины из Казахстана и сокращение их из Белоруссии. Хотя у предприятия был небольшой запас курицы, но его не хватит на весь период из-за небольшого срока годности.