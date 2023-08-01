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Ростовскую область 2 августа накроет ливнями, градом и штормовым ветром

1 августа 2023, 13:14
Фото: 23.mchs.gov.ru
Ростовскую область 2 августа накроет ливнями, градом и штормовым ветром
В Ростовской области 2 августа ожидается ухудшение погодных условий, которое будет сопровождаться проливными дождями, грозой, градом и ураганным ветром, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Сотрудники ГУ МЧС по Ростовской области объявили штормовое предупреждение, которое будет действовать в течение 2 августа. Согласно прогнозу синоптиков, регион ожидают проливные дожди с грозой, градом и штормовым ветром скоростью до 23 метров в секунду.

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Во время непогоды рекомендуется сократить время пребывания на улице, избегать аварийных сооружений, рекламных щитов, линий электропередач и деревьев, способных обрушиться из-за порывистого ветра или сильного града.

Кроме того, автомобилистам следует выбирать безопасную скорость движения во время дождя, поскольку только за июль во время непогоды из-за превышения скорости в ДТП погибли 12 человек.

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