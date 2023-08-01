Ростовскую область 2 августа накроет ливнями, градом и штормовым ветром

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Сотрудники ГУ МЧС по Ростовской области объявили штормовое предупреждение, которое будет действовать в течение 2 августа. Согласно прогнозу синоптиков, регион ожидают проливные дожди с грозой, градом и штормовым ветром скоростью до 23 метров в секунду.
Во время непогоды рекомендуется сократить время пребывания на улице, избегать аварийных сооружений, рекламных щитов, линий электропередач и деревьев, способных обрушиться из-за порывистого ветра или сильного града.
Кроме того, автомобилистам следует выбирать безопасную скорость движения во время дождя, поскольку только за июль во время непогоды из-за превышения скорости в ДТП погибли 12 человек.