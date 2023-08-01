rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:01

Published Сегодня, 18:01

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

Изображение материала

Семь миллиардов рублей потратят на обновление коммунальной инфраструктуры в Ростове

1 августа 2023, 18:01
Фото: Pxhere.com
Семь миллиардов рублей потратят на обновление коммунальной инфраструктуры в Ростове
В Ростове планируют направить на модернизацию коммунальной инфраструктуры более семи миллиардов рублей, об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

Напомним, днем 1 августа Алексей Логвиненко рассказал о степени готовности теплосетей Ростова к отопительному сезону. В настоящий момент к зиме подготовили уже больше половины многоквартирных домов.

В центре Ростова из-за модернизации теплосетей перекроют проезд до 25 августа
Узнать подробнее

Глава администрации города отметил, что в 2022 году на обновление и развитие сетей теплоснабжения направили 1,3 миллиарда рублей, благодаря чему аварийность теплосетей удалось существенно снизить.

В 2023 и 2024 годах на модернизацию коммунальной инфраструктуры города хотят направить более семи миллиардов рублей. Эти средства позволят заменить 176 километров тепловых, водопроводных и канализационных сетей.

Читайте также:
В части Ростова-на-Дону отключат холодную воду с 1 августаЖителям Северного в Ростове-на-Дону назвали новые сроки подачи горячей водыВ Ростове на Западном с 24 июля без горячей воды останутся около 90 жилых домов
#Надежда Пустяк#Коммунальная инфраструктура Ростова#Инвестиции#Ростовские теплосети#Ростовские тепловые сети#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Касается каждого
Подпишитесь
В Батайске цыгане проклинают соседей у домофонов, а дончане ожидают рост тарифов ЖКХ
Сегодня, 14:02
Экономист Миронова не исключила скачок цен на яйца на Дону после подорожания курятины
Сегодня, 11:47
Почему задолженность ростовчан за оплату ЖКУ достигла катастрофических цифр
Сегодня, 13:38
Власти Ростова рассказали о готовности города к отопительному сезону 2023–2024 годов
Сегодня, 12:48
Китайские автобусы Yutong вышли на три маршрута в Ростове
Сегодня, 12:52
На одну зарплату в Ростовской области можно купить 837 литров бензина
Сегодня, 07:58