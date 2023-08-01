Семь миллиардов рублей потратят на обновление коммунальной инфраструктуры в Ростове

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Напомним, днем 1 августа Алексей Логвиненко рассказал о степени готовности теплосетей Ростова к отопительному сезону. В настоящий момент к зиме подготовили уже больше половины многоквартирных домов.
Глава администрации города отметил, что в 2022 году на обновление и развитие сетей теплоснабжения направили 1,3 миллиарда рублей, благодаря чему аварийность теплосетей удалось существенно снизить.
В 2023 и 2024 годах на модернизацию коммунальной инфраструктуры города хотят направить более семи миллиардов рублей. Эти средства позволят заменить 176 километров тепловых, водопроводных и канализационных сетей.